  • BIST 10909.24
  • Altın 5605.287
  • Dolar 42.357
  • Euro 49.0561
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKARum Basını: GSI projesi EastMed gibi kağıt üzerinde kalabilir

KKTC'deki eski Rum mallarının değerinin belirlenmesi gündemde

» »
Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nin dün gerçekleştirdiği toplantıda göçmenlerle ilgili iki önemli konuyu ele aldığı belirtildi.
KKTC'deki eski Rum mallarının değerinin belirlenmesi gündemde

Alithia gazetesi Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nin dünkü görüşmede göçmenleri ilgilendiren “Zararın Eşit Paylaşılması Kurumu'na ilişkin düzenleme” ve “onaylı önel kişiler tarafından Kuzey’deki eski Rum mallarının değerlendirilmesine ilişkin öneri” konularını ele aldığını yazdı.

KKTC’deki eski Rum mallarının özel kişiler tarafından değerlendirilmesine ilişkin önerinin DİPA Milletvekili Mihalis Yiakubi tarafından sunulduğunu yazan gazete, sunulan öneriyle “Zararın Eşit Paylaşılması Kurumu’na”(FİKV) mali yardım yapılması veya yardım miktarının belirlenmesi çerçevesinde, hak sahiplerinin veya diğer kişilerin “işgal edilen" veya ulaşılmayan taşınmazlarının değerlendirilmesinin onaylı değerlendirme uzmanlarına yaptırılması imkanı sağladığını yazdı.

Habere göre, toplantı sonrasında açıklama yapan Yiakubi, Zararın Eşit Paylaşımı Kurumu'nun, kamu yapısını değiştirmediklerini sadece kuruma çalışabileceği araç verdiklerini ifade etti.

Taşınmaz Mal Değerleme Uzmanları Derneği Başkanı Polis Kurusidis yaptığı açıklamada, göçmenlerin FİKV’ye değerlere ilişkin verileri sunması ve bu başvuruların hızlı şekilde incelenmesi amacıyla dernek olarak KKTC’deki eski Rum mallarının değerini belirlemeye hazır olduklarını belirtti.

Kurusidis açıklamasında, ayrıca değer belirlemelerin, 1974 fiyatlarının 36 ile çarpılmasıyla elde edilen adil olmayan bir formülle yapıldığını belirtti.

Uygulanan bu formülle, , özellikle kıyı bölgelerinde, Girne ve Gazimağusa’da ayrıca dağlık bölgelerdeki taşınmazların bugünkü gerçek değerinden çok düşük gösterdiğini belirten Kurusidis, en azından 1974’ten bu yana her yıl artışın artarak bugünkü değerlere yaklaşması gerektiğine inandıklarını da ifade etti.

Gazete toplantı kapsamında “Zararın Eşit Paylaşılması Kurumu’na” ilişkin değişiklik önerisinin de ele alındığını ve üyelerin çeşitli değerlendirmelerde bulunduğunu yazdı.

Habere göre, Komite Başkanı AKEL Milletvekili Nikos Kettiros yaptığı açıklamada, toplantı sırasında sunulan değişikliklerle ilgili çekincelerini ve düşüncelerini ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava bulutlu, yağmur beklenmiyor19 Kasım 2025 Çarşamba 09:38
  • Ağırdağ bölgesinde 3 saatlik elektrik kesintisi19 Kasım 2025 Çarşamba 09:37
  • Özgür İletişim Yasaklanamaz – Çağ Dışı Düzenlemelerle Teknoloji Yönetilemez18 Kasım 2025 Salı 21:29
  • "Starlink kullanan suç işliyor"!18 Kasım 2025 Salı 20:53
  • Lefke İstiklal İlkokulu’nda yarın grev yapılacak18 Kasım 2025 Salı 20:52
  • Ercan Havalimanı’nda sahte ön izinlerini polise veren 7 kişi tutuklandı18 Kasım 2025 Salı 15:56
  • “Hanehalkı İşgücü Anketi 2025 Yılı I. Çeyrek” sonuçları açıklandı18 Kasım 2025 Salı 08:57
  • İşsizlik yüzde 4,5, istihdam yüzde 49,5 olarak açıklandı: İşçilerin sadece yüzde 37,3'ü kadın17 Kasım 2025 Pazartesi 18:24
  • Merkez Bankası, yıllık faiz oranlarını düşürdü17 Kasım 2025 Pazartesi 16:48
  • 6 milyon 5 arkadaşa çıktı!17 Kasım 2025 Pazartesi 13:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti