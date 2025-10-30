KOOP SÜT’de 280 milyon TL açık

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, KOOP-SÜT’le ilgili de bir açıklama yaparak, kuruma yeni bir yönetim kurulu seçilmesi gündemiyle bugün saat 11.30’da mukayyitlikte bir toplantıya katıldıklarını anlattı.

13 kooperatifin 2012’de mali sıkıntıya giren KOOP SÜT’ten 100 bin TL karşılığında hisse satın aldığını söyleyen Onalt, durumu düzelen kurumun kötü yönetimler sayesinde yine batma noktasına geldiğini savundu.

Adil Onlat, KOOP SÜT’ün 280 milyon TL açığı olduğunu, kuruma kaynak sağlamak üzere 300 milyon TL’lik hisse satışına gidildiğini ancak kurumda hissesi olan 13 kooperatifin bu süreçte devre dışı bırakıldığını iddia etti.

KOOP SÜT’ün yönetimine dahi giremediklerini söyleyen Adil Onalt, “Ayakta kalması için hisse satın aldığımız, bedava süt verdiğimiz bir kurumun yönetim kuruluna giremedik. Peki KOOP SÜT nasıl battı? Bu açık nasıl oluştu, parayı yiyenler nerde? Kim hesap verecek, kimse…!” dedi.