Korkuteli’de komşular arasında bıçaklı ve çekiçli kavgada bir kişi tutuklandı

Korkuteli’de komşular arasında yaşanan bıçaklı ve çekiçli kavgada bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, kavga dün saat 10.00 sıralarında M.E. (E-38) ile komşusu H.E. (E-55) arasında yaşandı. M.E, daha önce yaşandıkları sorun ve köpeğin havlaması nedeniyle çıkan tartışma sonucunda H.E.’nin evine giderek, tasarrufundaki bıçağı gösterdi ve küfür etti.

Daha sonra kendi evinden pala ve ekmek bıçağı alarak, olay yerindeki polislere sallayan M.E, kendi sol kol iç kısmını bıçakla yaraladı, ardından demir çekiçle H.E.’nin mutfak kapısını kırarak içeri girdi, mobilya, beyaz eşya ve mutfak eşyalarına çekiçle zarar verdi. M.E. suçüstü tutuklandı, soruşturma devam ediyor.