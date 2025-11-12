KTMMOB: Kıbrıs’ın güney kenarındaki aktif fay hattı yeniden hareketlendi

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası, depremin Afrika Levhası’nın kuzeye doğru hareketi ile Kıbrıs mikrolevhası arasındaki sıkışma sonucu oluştuğunu belirterek, sarsıntının sığ odaklı ve bölge için tipik bir tektonik olay olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 17 kilometre derinlikte meydana gelen deprem özellikle Baf, Poli ve çevresinde hissedilirken, Kuzey Kıbrıs’ın batı kesimlerinde de algılandı. Oda, ilk değerlendirmelere göre büyük ölçekli yapısal hasar beklenmediğini, ancak Batı Kıbrıs’ın sismotektonik olarak aktif yapısı nedeniyle benzer sarsıntıların bölgedeki enerji boşalım sürecinin bir parçası olarak görüldüğünü vurguladı.

İnşaat Mühendisleri Odası açıklamasında, Kıbrıs çevresindeki dalma-batma zonunun uzun süredir biriktirdiği gerilimin zaman zaman bu tür depremlerle açığa çıktığını hatırlatarak, yapı stokunun depreme dayanıklılığı konusundaki önlemlerin güncel tutulması gerektiğine dikkat çekti.