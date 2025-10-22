  • BIST 10467.2
Cevdet Yılmaz KKTC'ye geliyor

Yeni teknokrat hükümet formülü gündemde

Yeni teknokrat hükümet formülü gündemde – Başbakanlık için Filiz Besim adı öne çıkıyor
Kulis Haber: Yeni teknokrat hükümet formülü gündemde

Kulis: Yeni teknokrat hükümet formülü gündemde – Başbakanlık için Filiz Besim adı öne çıkıyor

Siyasi kulisler yeniden hareketlendi. Sağ kesim erken genel seçim tarihini tartışırken, sol çevrelerde farklı bir senaryo dillendirilmeye başlandı. Edinilen bilgilere göre, hükümeti düşürmek için “teknokrat kabine” formülü masaya yatırıldı.

Kulislerde konuşulanlara göre, birkaç milletvekilinin desteğiyle mevcut hükümetin düşürülmesi ve yerine geçici nitelikte bir teknokrat hükümetin kurulması planlanıyor. Bu formül kapsamında, yeni kabinenin başına deneyimli bir isim olarak Dr. Filiz Besim’in getirilebileceği belirtiliyor.

Sol çevrelerde “ülkeyi seçime sağlıklı bir ortamda götürecek tarafsız bir kabine” fikrinin giderek güç kazandığı, buna karşılık sağ kanatta da erken seçim tarihinin öne çekilmesi yönünde baskıların arttığı ifade ediliyor.

Siyasi gözlemciler, Meclis aritmetiğinde küçük değişikliklerin bile dengeleri altüst edebileceğine dikkat çekiyor. Önümüzdeki günlerde yaşanabilecek her türlü sürprize karşı başkent kulislerinde “hazırlıklı olun” uyarısı yapılıyor.

