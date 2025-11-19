  • BIST 10909.24
Lefke Gazi Lisesi velileri ve öğrencileri Başbakanlık önünde

Lefke Gazi Lisesi velileri ve öğrencileri Başbakanlık önünde

» »
Lefke Gazi Lisesi velileri ve öğrencileri Başbakanlık önünde eylem yaptı
Lefke Gazi Lisesi velileri ve öğrencileri Başbakanlık önünde

Lefke Gazi Lisesi öğrencileri ve velileri deprem riski taşıyan okul binasında adım atılmadığı gerekçesiyle Başbakanlık önünde eylem yapıyor.

Eylemde veliler ve öğrenciler, “Kaos içinde eğitim almak istemiyoruz”, “Çocuklarımızın can güvenliği yok”, “Anıtlar Yüksek Kurulu’nun kararını kabul etmiyoruz” yazılı pankartlar açtı.

Bunun yanında veliler, Deprem Denetim Komitesi’ne iletmek üzere “Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun koruma altına aldığı depreme dayanıksız iki binanın tamamen yıkılarak, günün eğitim şartlarına ve sınıf yapısına uyumlu yeni okul binalarının en kısa zamanda aynı alana yapılmasını” talep eden dilekçeler iletti.

Eyleme Lefke’den sivil toplum örgütleri ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’nın yanında, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) destek verdi. Öğretmen sendikaları ve KTMMOB, ardından Başbakanlık’taki Deprem Denetim Komitesi toplantısına katıldı.

