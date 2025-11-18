Lefke İstiklal İlkokulu’nda yarın grev yapılacak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yarın Lefke İstiklal İlkokulu’nda greve gidileceğini açıkladı.
KTÖS Örgütlenme Sekreteri Akgün Kaçmaz, yazılı açıklamasında, grevin 08.00-12.40 saatlerinde olacağını bildirdi.
Kaçmaz, grev amacının “çocuklar konteynerde eğitim görürken, okul tadilatının nasıl yapılacağına hala daha karar verilememesi” olduğunu kaydetti.
Yaşanan deprem sonrasında okul alanında öğretmenler ve öğrencilerin ciddi endişe yaşadığını belirten Kaçmaz, aynı kaosun tekrar yaşanmaması için sorunun çözülmesi talebiyle yarın saat 09.00 itibarıyla Lefkeli velilerin Başbakanlık önünde gerçekleştireceği eyleme destek vereceklerini de duyurdu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.