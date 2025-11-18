  • BIST 10728.6
  • Altın 5536.039
  • Dolar 42.3212
  • Euro 49.0499
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKARum Basını: GSI projesi EastMed gibi kağıt üzerinde kalabilir

Lefke İstiklal İlkokulu’nda yarın grev yapılacak

» »
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yarın Lefke İstiklal İlkokulu’nda greve gidileceğini açıkladı.
Lefke İstiklal İlkokulu’nda yarın grev yapılacak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yarın Lefke İstiklal İlkokulu’nda greve gidileceğini açıkladı.

KTÖS Örgütlenme Sekreteri Akgün Kaçmaz, yazılı açıklamasında, grevin 08.00-12.40 saatlerinde olacağını bildirdi.

Kaçmaz, grev amacının “çocuklar konteynerde eğitim görürken, okul tadilatının nasıl yapılacağına hala daha karar verilememesi” olduğunu kaydetti.

Yaşanan deprem sonrasında okul alanında öğretmenler ve öğrencilerin ciddi endişe yaşadığını belirten Kaçmaz, aynı kaosun tekrar yaşanmaması için sorunun çözülmesi talebiyle yarın saat 09.00 itibarıyla Lefkeli velilerin Başbakanlık önünde gerçekleştireceği eyleme destek vereceklerini de duyurdu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Merkez Bankası, yıllık faiz oranlarını düşürdü17 Kasım 2025 Pazartesi 16:48
  • 6 milyon 5 arkadaşa çıktı!17 Kasım 2025 Pazartesi 13:57
  • Erhürman: “Çözüm atmosferi yaratmak liderlerin sorumluluğudur”17 Kasım 2025 Pazartesi 12:17
  • Çevreyi rahatsız eden alkollü şahıs tutuklandı17 Kasım 2025 Pazartesi 12:15
  • Rum Basını: GSI projesi EastMed gibi kağıt üzerinde kalabilir17 Kasım 2025 Pazartesi 12:13
  • Hac için ön kayıtlar başladı17 Kasım 2025 Pazartesi 12:12
  • Oto galeriye silahlı saldırı meselesinde bir kişi daha tutuklandı17 Kasım 2025 Pazartesi 12:09
  • Kavşak Operasyonu: 1 kilo uyuşturucunun piyasaya sürülmesi engellendi!17 Kasım 2025 Pazartesi 12:07
  • Kıbrıslı liderler perşembe günü görüşecek!17 Kasım 2025 Pazartesi 12:07
  • 17 Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nden Mağusa'ya İlahiyat Koleji çağrısı17 Kasım 2025 Pazartesi 11:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti