Lefke’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü İçin Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi

Orta Cafe – LAÜ güzergâhında başlayan yürüyüşte katılımcılar, engelsiz bir yaşamın önemine dikkat çekmek amacıyla pankartlar taşıdı ve dayanışma mesajları verdi. Çocuklar, gençler ve yetişkinlerin yer aldığı yürüyüşte, “Yüreğimizde engel yok, biz birlikte güçlüyüz” sloganı Lefke sokaklarında güçlü bir şekilde yankılandı.

Etkinlik sırasında konuşan Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, 3 Aralık’ın engelli bireylerin haklarına dikkat çekmek açısından büyük önem taşıdığını belirterek, engelli bireylerin toplumsal yaşamın her alanında eşit, erişilebilir ve adil koşullarda yer alması için belediyenin çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

Lefke Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise farkındalığı artırmak, engelsiz yaşamı desteklemek ve toplumun tüm kesimleriyle dayanışma içinde olmak adına çalışmaların devam edeceği vurgulandı.