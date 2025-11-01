Lefkoşa ve Gazimağusa’da kavga: 11 kişi tutuklandı, 1 kişi aranıyor

Lefkoşa ve Gazimağusa’da sabaha karşı yaşanan üç ayrı kavga ve darp olayında 11 kişi tutuklandı. Olaylarda iki kişinin çene ve yüz kemiklerinde kırıklar meydana geldi. Polis, tüm olaylarla ilgili soruşturmaların sürdüğünü açıkladı.

1 Kasım 2025 tarihinde saat 00.30 sıralarında Lefkoşa’da Osmanpaşa Caddesi üzerindeki bir marketin önünde çıkan kavgada, U.Y. (E-47), A.J. (E-23), B.U. (E-23) ve Y.U. (E-21), K.K. (E-26) isimli şahsı darp etti.

K.K.’nin vücudunun çeşitli yerlerine vurdukları belirtilen zanlılar, mağdurun çene kemiğinin kırılmasına sebep oldu. Olayın ardından dört kişi de tutuklanırken, polis soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Aynı gün saat 00.10 sıralarında Gazimağusa Kaleiçi’nde meydana gelen olayda, A.M.K. (E-35), 76 miligram alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, eşiyle ilgili bir tartışma nedeniyle Y.M. (E-24)’nin göğsüne ayağıyla vurdu.

Olayın hemen ardından Ö.T. (E-32) de Y.M.’nin yüzüne yumruk atarak ciddi şekilde darp etti. Y.M.’nin sağ elmacık, burun ve çene kemiklerinde kırıklar tespit edildi. Yaralı, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.

A.M.K. tutuklanırken, Ö.T. henüz yakalanamadı. Polis, her iki şahısla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

31 Ekim 2025 tarihinde saat 21.30 sıralarında Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasının ardından taraflar arasında kavga çıktı.

Kazada bulundukları araca arkadan çarpıldığı gerekçesiyle C.T.A. (E-18), Y.K. (E-25) ve K.B.K. (E-21), diğer araçtaki A.K. (E-22), İ.K. (E-29), R.B. (E-32) ve E.A. (E-35) ile karşılıklı olarak birbirlerini darp etti. Tarafların ayrıca yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdikleri belirtildi.

Polis ekipleri tüm şahısları tutukladı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.