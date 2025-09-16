Lefkoşa’da elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) bugün Lefkoşa’da bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 132 kV / 22 kV Trafo A ve Trafo B’nin bakım çalışmaları kapsamında; 09.00 – 12.00 saatleri arasında Acil Durum Hastanesi’nde ve Necat British Koleji’ne; 12.00 – 15.00 saatleri arasında ise Cumhurbaşkanlığı, Meclis ve Yakın Doğu Üniversitesi bölgelerine elektrik verilemeyecek.
Açıklamada, çalışmalar kapsamında yapılan kesintiden, Kofalı Sokak ve Gönye
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.