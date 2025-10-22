  • BIST 10594.66
SON DAKİKACevdet Yılmaz KKTC'ye geliyor

Lefkoşa’da Işıklarda Kaza: Bir Kişi Yaralandı

Lefkoşa’da 21 Ekim 2025 tarihinde saat 11.30 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Havva Kahraman (32) yönetimindeki FC 067 plakalı salon araç, batı istikametine doğru seyrettiği sırada Hamitköy Çemberi’ne girişte kırmızı ışıkta durmayarak yoluna devam etti. Bu esnada, çember içerisinde yeşil ışıkta seyreden Yusuf Kayıcı (24) yönetimindeki UC 584 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Yusuf Kayıcı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak sağ ayağındaki kırık nedeniyle tedavi altına alındı. Kayıcı’nın Ortopedi Servisi’nde müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Polis soruşturması devam ediyor.

