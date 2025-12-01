  • BIST 10898.7
Lefkoşa’da kırmızı ışık ihlaline 15 bin TL ceza

» »
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Altınbaş Petrol kavşağında kırmızı ışık ihlali yapan araç sürücüsü, polis ekipleri tarafından tespit edilerek 15.360,60 TL para cezası ve 35 ceza puanı ile raporlandı.
Lefkoşa’da kırmızı ışık ihlaline 15 bin TL ceza

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Altınbaş Petrol Trafik Işıkları Kavşağında bulunan Trafik Işıkları'nda, bir araç sürücüsünün kırmızı ışıkta geçerek insan hayatını ve trafik güvenliğini tehlike attığı görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Polis Ekipleri harekete geçti.

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından tespit edilen bahse konu araç sürücüsü, işlemiş olduğu trafik suçlarından 15.360.60 TL para ve 35 ceza puanı yazılarak rapor edilmiş ve aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

