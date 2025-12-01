Lefkoşa’da kırmızı ışık ihlaline 15 bin TL ceza

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Altınbaş Petrol Trafik Işıkları Kavşağında bulunan Trafik Işıkları'nda, bir araç sürücüsünün kırmızı ışıkta geçerek insan hayatını ve trafik güvenliğini tehlike attığı görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Polis Ekipleri harekete geçti.
Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından tespit edilen bahse konu araç sürücüsü, işlemiş olduğu trafik suçlarından 15.360.60 TL para ve 35 ceza puanı yazılarak rapor edilmiş ve aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
