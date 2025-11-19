Liberal Demokrasi Hareketi: Starlink’i değil, statükoyu korumak "yasaklanmalı"

LDH asıl yasaklanması gerekenin Starlink değil statüko anlayışı olduğunu ifade etti.

Liberal Demokrasi Hareketi (LDH), Starlink’in ülkede yasaklanmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kararın teknik bir prosedür değil, “ülkenin teknolojiyle kurduğu ilişkiyi gösteren bir adım” olduğunu belirtti. LDH, dünyanın birçok bölgesinde kullanılan bu teknolojinin tamamen yasaklanmasının, “ilerlemeyi durdurmanın en açık örneklerinden biri” olduğunu ifade etti.

Açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ın uzun süredir düşük hız, sık kopmalar, gecikme sorunları ve yenilenmeyen altyapı nedeniyle dünyanın en kötü internet koşullarından bazılarına sahip olduğuna dikkat çekildi. Böyle bir ortamda Starlink’in “yetkilendirme tamamlanmadı” gerekçesiyle yasaklanmasının, gerçek ihtiyaçların değil mevcut yapıyı korumaya yönelik anlayışın sonucu olduğu belirtildi.

“STARLİNK LÜKS DEĞİL, ÇAĞIN GEREĞİ HALİNE GELMİŞ BİR ARAÇ”

LDH, Starlink’in yalnızca gelişmiş ülkelerde değil, altyapının yetersiz olduğu bölgelerde de standart bir çözüm haline geldiğini, afet dönemlerinde iletişimi ayakta tuttuğunu ve kırsal alanlarda eğitim ile sağlık hizmetlerine erişim sağladığını vurguladı. Açıklamada, bu teknolojinin “lüks değil, çağın gereği” olduğu ifade edildi.

LDH tarafından yapılan açıklamanın devamı ise şu şekilde:

“Ülkedeki iletişim sisteminin genel hali düşünüldüğünde, sorun teknik bir eksiklikten çok yıllardır korunan statükodan kaynaklanıyor. Yerel altyapıya bağlı olmayan bir sistemin varlığı, mevcut düzenin alıştığı kontrolü ve işleyişi doğal olarak rahatsız ediyor. Bu nedenle mesele, bir cihazın uygunluk belgesi alıp almaması değil; teknolojiye yaklaşımın çağın gerisinde kalmasıdır.

Bu yasak, toplum açısından yeni bir hizmetin engellenmesi değil, daha büyük bir fırsat kaybıdır. Daha hızlı, daha modern ve daha güvenilir bir iletişim imkânı varken, bunun önünün kapatılması vatandaşı mevcut sorunlara mahkûm ediyor.

‘STARLİNK TARTIŞMASI, KUZEY KIBRIS’IN GELECEĞE NASIL BAKTIĞINI GÖSTEREN ÖNEMLİ BİR SINAVDIR’

Liberal Demokrasi Hareketi olarak biz, teknolojinin yasaklarla değil, makul ve şeffaf bir çerçeveyle topluma kazandırılması gerektiğine inanıyoruz. Devletin görevi, vatandaşın erişimini kısıtlamak değil; özgürlüğünü, bağlantı hakkını ve modernleşme imkanını güvence altına almaktır. Starlink tartışması, Kuzey Kıbrıs’ın geleceğe nasıl baktığını gösteren önemli bir sınavdır ve bu geleceğin yasaklarla değil, cesur adımlarla şekillenmesi gerektiğini düşünüyoruz”