Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak

Meclisi Genel Kurulu, bugün saat 10.00’da toplanacak.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Ziya Öztürkler başkanlığında yapılması beklenen oturumun özel gündeminde “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gazimağusa İlahiyat Koleji Yapım Projesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı” yer alıyor.

Ayrıca, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu da Genel Kurul’un gündemine sunulacak.

Genel Kurul’da bunun yanında Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı da görüşülecek.

Oturumda ayrıca, Sayıştay Komitesi’nin “Taşınmaz Malların Yönetimi Verimlilik, Etkinlik ve Tutumluluk (VET)” Hakkında Sayıştay Denetim Raporu ile Posta Dairesi Müdürlüğü’nün 2019 ve 2020 mali yıllarına ilişkin gelir hesaplarını kapsayan Sayıştay Denetim Raporu da ele alınacak.