Meclis toplanacak

Cumhuriyet Meclisi, yarın yasama ve denetim gündemiyle toplanacak.
Genel Kurul’un saat 10.00’da başlaması beklenen toplantısında bir onay yasa tasarısı, iki yasa tasarısı ve bir de sayıştay raporu görüşülecek.

Buna göre, Genel Kurul’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gazimağusa İlahiyat Koleji Yapım Projesi Protokolü’nün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı ele alınacak. Onay yasa tasarısı ile ilgili Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nin raporu da okunacak.

Bir daha görüşülmek üzere komiteye alınan İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli İle İlgili Kuralları Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Tasarısı da yarın ele alınacak. Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite’nin tasarıya ilişkin raporu Genel Kurul’da okunacak.

Anayasa’nın 159'uncu maddesinin 1'inci fıkrasının b bendi kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu da yarınki toplantıda ele alınacak.

Öte yandan Sayıştay Komitesi’nin, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin Lefke, Güzelyurt, Mağusa, Akdoğan, İskele ve Mehmetçik bölgelerini kapsayan Sayıştay Denetim Raporu da Genel Kurulun gündemine getirilecek.

Genel Kurulda, milletvekillerinin güncel konuşmalarına da yer verilecek.

