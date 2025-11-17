  • BIST 10691.19
Merkez Bankası, yıllık faiz oranlarını düşürdü

Yeniden belirlenen faiz oranları bugünden itibaren yürürlüğe girdi.
Merkez Bankası, yıllık faiz oranlarını düşürdü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Yönetim Kurulu, Merkez Bankası nezdindeki Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı ile Türk Lirası ve yabancı para reeskont iskonto ve avans işlemleri yıllık faiz oranlarını düşürdü.

Yeniden belirlenen faiz oranları bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Buna göre; vadelerinden bağımsız olmak kaydıyla, Merkez Bankası nezdindeki faize tabi Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 36,00’dan yüzde 35,00’e indirildi.

Türk Lirası olarak tanzim edilen ticari senetler karşılığında Merkez Bankası tarafından yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 43,50’den yüzde 43,00’e; Türk Lirası olarak tanzim edilen sanayi, ihracat, turizm, eğitim ve tarım sektörleri senetleri karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranları yıllık yüzde 38,00’den yüzde 37,50’ye; küçük esnaf senetlerinin iskonto faiz oranı yıllık yüzde 36,00’dan yüzde 35,50’ye ve döviz mukabili avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yüzde 43,50’den yüzde 43,00’e indirildi.

Yabancı para (ABD Doları, Euro, İngiliz Sterlini) olarak tanzim edilen ticari, sanayi, ihracat, turizm, eğitim sektörleri senetleri karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranları ile döviz mukabili avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranları ise yüzde 5,00’ten yüzde 4,00’e indirildi.

