Milletvekili Sami Özuslu’nun kardeşi 54 yaşındaki Hüseyin Özuslu hayatını kaybetti

CTP Milletvekili Sami Özuslu’nun kardeşi, Esentepe’de sakin 54 yaşındaki Hüseyin Özuslu, yürüyüş yaptığı sırada fenalaşarak hayatını kaybetti. İlk bulgular, Özuslu’nun kalp krizi geçirdiği yönünde.

Ailenin büyük bir acı yaşadığı belirtilirken, Milletvekili Sami Özuslu’nun kısa bir süre önce de hem kardeşini hem de kendisini büyüten halası ve eniştesini kaybetmişti.

Polisten yapılan açıklamada, Hüseyin Özuslu’nun yolda yürüyüş yaptığı sırada aniden rahatsızlanıp, ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Özuslu’nun ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.