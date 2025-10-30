MSB açıkladı; işte 20 adet Eurofighter Typhoon'un Türkiye'ye maliyeti!

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB), "Tedarik içeriğinde yer alan 20 adet yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, uçaklara ait görev ekipmanları ve muhtelif çeşit ve miktarda mühimmatlar için proje bedeli yaklaşık 5,4 milyar İngiliz sterlinidir." ifadesi kul

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB), "Tedarik içeriğinde yer alan 20 adet yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, uçaklara ait görev ekipmanları ve muhtelif çeşit ve miktarda mühimmatlar için proje bedeli yaklaşık 5,4 milyar İngiliz sterlinidir." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık tarafından, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin gündemdeki sorularına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, Eurofighter Typhoon uçağı tedarikine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyacının karşılanması maksadıyla, yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, ekipman ve muhtelif mühimmatın tedariki kapsamında 27 Ekim 2025 tarihinde Birleşik Krallık Devleti ile sözleşme imzalanmıştır. Tedarik içeriğinde yer alan 20 adet yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, uçaklara ait görev ekipmanları ve muhtelif çeşit ve miktarda mühimmatlar için proje bedeli yaklaşık 5,4 milyar İngiliz sterlinidir. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyacının karşılanmasına yönelik Katar ve Umman'dan tedarik edilecek Eurofighter Typhoon uçakları ile ilgili çalışmalara da devam edilmektedir."

Toplamda 44 Eurofighter, 20'si Britanya'dan yeni üretim

Britanya Başbakanı Keir Starmer'ın 27 Ekim'deki Türkiye ziyaretinde Ankara ile Londra arasında Eurofighter Typhoon anlaşması imzalandı.

Starmer ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile katıldığı imza töreninde Britanya'dan Türkiye'ye 20 savaş uçağı satılacağını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e atfen, Katar ve Umman'dan da 12'şer uçak alınacağına yönelik açıklama ise düzeltildi. Bakanlık görüşmelerin devam ettiğini duyurdu.

Britanya Başbakanı Starmer ülkesiyle yapılan anlaşmanın toplam 8 milyar sterline (yaklaşık 10.7 milyar Amerikan doları) karşılık geldiğini kaydetmişti.

Reuters ajansına bilgi veren bir kaynak ise 8 milyar sterlinlik anlaşmaya MBDA havadan havaya saldırı füzeleri ve Brimstone havadan karaya saldırı füzelerinin de dahil olduğunu söyledi.

2017'den bu yana ilk sipariş

Eurofighter savaş uçakları Britanya, Almanya, İtalya ve İspanya ortak üretimi ve anlaşma için konsorsiyumdaki ülkelerin onayı gerekiyor.

Her bir uçağın üretiminin yaklaşık yüzde 37'si Britanya'da gerçekleşiyor ve son montajı da BAE Systems'in Warton ve Samlesbury tesislerinde yapılıyor.

Britanya hükûmeti Türkiye ile yapılan anlaşmanın bu iki BAE tesisinde yaklaşık 6 bin, Bristol'daki Rolls-Royce tesisinde 1100 ve İskoçya'da 800 istihdam sağlayacağını, uzun dönemde 20 bin istihdamın bu anlaşmayla güvenceye alındığını açıkladı.

Bu, 2017'den bu yana İngiltere'nin aldığı ilk Eurofighter Typhoon siparişi.