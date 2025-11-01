Oğuz Akançay KITSAB başkanlığına seçildi

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), bugün gerçekleştirdiği 34. Olağan Genel Kurulun ardından yeni yönetimini belirledi.

Genel kurulda seçilen yedi kişilik Yönetim Kurulu, Divan Başkanı Resmiye İlktuğ İlbikçi başkanlığında toplanarak görev bölümü yaptı.

Görev bölümünde neredeyse tüm üyelerin desteğini alan Oğuz Akançay başkanlığa seçildi.

Hem genç hem de tecrübesiyle uzun yıllardır sektörde emek veren Akançay başkanlığa seçildi.

Birlikten yapılan açıklamada, yeni dönemde görev alacak Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Yeni Yönetim Kurulu Belirlendi

Yönetim Kurulu’nda Oğuz Akançay başkanlığa seçilirken, Doğan Yalkı asbaşkan, Gökalp Alpler genel sekreter, Artunç Gürküt sayman olarak belirlendi.

Yönetim Kurulu’nda ayrıca Orhan Tolun, Çağdaş Uçaner ve Fethi Özboğaç faal üye olarak görev alacak.

Denetleme ve Disiplin Kurulları

Yeni dönemde görev yapacak Denetleme Kurulu üyeleri Ornella Spadola, Orbay Arkol ve Ebru Sönmez olarak açıklandı.

Disiplin Kurulu’nda ise Mustafa Şanverdi, Ahmet Güngör ve Serdar Özdemir yer aldı.

KITSAB adına açıklama yapan Başkan Oğuz Akançay, tüm üyelere teşekkür ederek yeni yönetim döneminde turizm sektörünün gelişimi ve birlik dayanışmasının güçlenmesi için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.