  • BIST 10971.52
  • Altın 5412.269
  • Dolar 42.0266
  • Euro 48.4629
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKeltlerden Azteklere: Cadılar Bayramı'nın kökenleri

Oğuz Akançay KITSAB başkanlığına seçildi

» »
Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), bugün gerçekleştirdiği 34. Olağan Genel Kurulun ardından yeni yönetimini belirledi.
Oğuz Akançay KITSAB başkanlığına seçildi

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), bugün gerçekleştirdiği 34. Olağan Genel Kurulun ardından yeni yönetimini belirledi.

Genel kurulda seçilen yedi kişilik Yönetim Kurulu, Divan Başkanı Resmiye İlktuğ İlbikçi başkanlığında toplanarak görev bölümü yaptı.

Görev bölümünde neredeyse tüm üyelerin desteğini alan Oğuz Akançay başkanlığa seçildi.

Hem genç hem de tecrübesiyle uzun yıllardır sektörde emek veren Akançay başkanlığa seçildi.

Birlikten yapılan açıklamada, yeni dönemde görev alacak Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Yeni Yönetim Kurulu Belirlendi

Yönetim Kurulu’nda Oğuz Akançay başkanlığa seçilirken, Doğan Yalkı asbaşkan, Gökalp Alpler genel sekreter, Artunç Gürküt sayman olarak belirlendi.
Yönetim Kurulu’nda ayrıca Orhan Tolun, Çağdaş Uçaner ve Fethi Özboğaç faal üye olarak görev alacak.

Denetleme ve Disiplin Kurulları

Yeni dönemde görev yapacak Denetleme Kurulu üyeleri Ornella Spadola, Orbay Arkol ve Ebru Sönmez olarak açıklandı.

Disiplin Kurulu’nda ise Mustafa Şanverdi, Ahmet Güngör ve Serdar Özdemir yer aldı.

KITSAB adına açıklama yapan Başkan Oğuz Akançay, tüm üyelere teşekkür ederek yeni yönetim döneminde turizm sektörünün gelişimi ve birlik dayanışmasının güçlenmesi için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İhalesiz Fiber Protokolüne tepkiler artıyor01 Kasım 2025 Cumartesi 14:39
  • Büyük Av sezonu yarın başlıyor… “Cep bölgeleri” Resmî Gazete’de yayımlandı01 Kasım 2025 Cumartesi 12:59
  • Şampiyon Meleklerin ailelerinden 1000'inci gün mesajı: Biz unutmadık, unutturmayacağız!01 Kasım 2025 Cumartesi 12:33
  • Erhürman’a bir tebrik de TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev’den01 Kasım 2025 Cumartesi 09:49
  • Cumhurbaşkanlığı'nda iki isim daha görevden alındı!01 Kasım 2025 Cumartesi 09:45
  • Kimliksizler Derneği’nin dilekçesine Güney Kıbrıs’tan hala yanıt yok!31 Ekim 2025 Cuma 18:36
  • Elektrik borçları için son ödeme tarihi 5 Kasım…31 Ekim 2025 Cuma 17:10
  • Koop bank, Binboğa, KoopSüt ve Zirai Levazım'ın yönetimi değişti 120 Milyon borç ödeniyor31 Ekim 2025 Cuma 16:54
  • Kıbrıs'ta 5.5 milyonluk bahis31 Ekim 2025 Cuma 16:40
  • 10. Merit Briç Festivali, 18 Ülkeden 220 Sporcuyu Ağırladı!31 Ekim 2025 Cuma 16:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti