Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, bugün Başbakanlık önünde eylem yapacak

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), yaptığı yazılı duyuruda, “1 Aralık 2025 Pazartesi saat 14.30’da başbakanlık ışıklarında olacağız” ifadeleriyle yarın eylem gerçekleştireceğini açıkladı.

Duyuruda, “bilimsel, laik eğitim ve demokratik, laik toplum yapımız için, siyasal İslam dayatmasına karşı eşitlik, adalet, özgürlük ve bağımsızlık için mücadele eden, toplumun aydınlık yüzü öğretmenlerimiz de hedef yapılmıştır, yapılmaktadır” denildi.

KTOEÖS, “organize edilmiş sistematik faşizan saldırıların, baskıların, tehditlerin, susturmak, korkutmak, mücadeleyi bitirmek amacıyla sürdürüldüğünü; yasal mücadele araçlarını kullanan öğretmene bu amaçla haksız soruşturmalar açıldığını” öne sürdü.

Duyuruda, “Susmayacağımızı, durmayacağımızı, hep birlikte, dayanışmayla direnmeye, mücadeleye devam edeceğimizi ortaya koymayı sürdüreceğiz” ifadeleriyle eyleme devam kararlılığı vurgulandı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"1 Aralık 2025 Pazartesi saat 14.30’da başbakanlık ışıklarında olacağız. Nitelikli, laik kamusal eğitimi bitiren, sahtekarlık, yolsuzluk, torpil, rüşvet düzeni yaratan ve bundan nemalananların yargılanmadığı, hesap vermediği halde; basın emekçilerine, gazetelere, sendikalara, sendikacılara, kadın siyasetçilere yaptığı saldırılara, bilimsel, laik eğitim ve demokratik, laik toplum yapımız için, siyasal İslam dayatmasına karşı eşitlik, adalet, özgürlük ve bağımsızlık için mücadele eden, toplumun aydınlık yüzü öğretmenlerimiz de hedef yapılmıştır, yapılmaktadır.

Organize edilmiş sistematik faşizan saldırılar, baskılar, tehditler; susturmak, korkutmak, mücadeleyi bitirmek amacıyla sürdürülmekte; yasal mücadele araçlarını kullanan öğretmene bu amaçla haksız soruşturmalar açılmaktadır. Susmayacağımızı, durmayacağımızı, hep birlikte dayanışmayla direnmeye, mücadeleye devam edeceğimizi ortaya koymayı sürdüreceğiz."

Fotoğaf: Arşiv