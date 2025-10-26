Otobüs tamir etmeye çalışan Safa Alaçam krikonun kayması sonucu yaralandı

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre 26 Ekim 2025 tarihinde saat 19:30 sıralarında Lefke’de Şehit Ruzin Osman Hakkı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, arızalandığı için yol dışında park halinde bulunan bir otobüsü tamir etmeye çalışan Safa Alaçam (E-38), otobüsü kaldırmak amacıyla altına koyduğu krikonun kayması sonucu otobüsün ayaklarının üzerine düşmesi sonucu yaralandı.
Alaçam, Lefke’de ilk müdahalesi yapılan Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nden Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.