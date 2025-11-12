Özdenefe: Kadınların ekonomideki varlığı güçlendirilmeli

Lefkoşa Grand Pasha Otel’de yer alan etkinlikte bir konuşma yapan Özdenefe, kadınların ekonomik hayatta daha güçlü yer alabilmesi için sosyal devlet politikalarının önemine dikkat çekti.

Konuşmasına, Azerbaycan–Gürcistan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri kargo uçağında şehit olan askerleri anarak başlayan Özdenefe, “Şehit düşenlere Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm Türkiye’ye başsağlığı ve sabır diliyorum.” dedi.

Kadın girişimcilerin başarı hikâyelerinin 14 yıldır bu organizasyon sayesinde taçlandığını belirten Özdenefe, “Bugün ödül alacak tüm kadınlar bu kararlılığın ve emeğin en güzel örnekleridir. Hikâyeleri hepimize güç ve ilham veriyor.” ifadelerini kullandı.

Kadınların her alanda ve her sektörde fırsat eşitliği çerçevesinde yer alması gerektiğini vurgulayan Özdenefe, girişimcilik öncesinde kadınların çalışma deneyimi kazanmasının önemine işaret ederek: “Ülkemizde öncelikle kadın istihdamının artırılması gerekmektedir. Kendi hesabına çalışan, şirket ortağı veya direktör konumundaki kadınların sayısının artması ekonomiyi güçlendirir, kadınların haklarını korur.” dedi.

Kadın kooperatiflerinin ve üreten kadınların ekonomik zincirin önemli halkaları olduğuna değinen Özdenefe, siyasetten ekonomiye her alanda cam tavanların kırılması gerektiğini belirtti:

Kadınların girişimci olabilmesi için sosyal devlet politikalarının geliştirilmesi gerektiğini dile getiren Özdenefe, özellikle eğitim ve sağlık alanlarında fırsat eşitliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Konuşmasının sonunda, organizasyona katkı koyan Telsim’e, İş Kadınları Derneği’ne ve jüri üyelerine teşekkür eden Özdenefe, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Tüm kadın girişimcilerimizi yürekten kutluyorum. Kıbrıs Türk halkını, kadınların gücüyle çok daha güzel günlere birlikte taşımak dileğiyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum.”