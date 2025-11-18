Özgür İletişim Yasaklanamaz – Çağ Dışı Düzenlemelerle Teknoloji Yönetilemez

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun (BTHK), Starlink ve benzeri uydu haberleşme sistemlerinin kullanımının “yasaya aykırı ve yasak” olduğunu duyurması; teknolojik gerçeklerle bağdaşmayan, özgür iletişim hakkını kısıtlayan ve çağın gereklerine ayk

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun (BTHK), Starlink ve benzeri uydu haberleşme sistemlerinin kullanımının “yasaya aykırı ve yasak” olduğunu duyurması; teknolojik gerçeklerle bağdaşmayan, özgür iletişim hakkını kısıtlayan ve çağın gereklerine aykırı bir tutumdur.

Kurumun adında “teknoloji” kelimesi bulunurken, teknolojiye erişimi sınırlayan bir anlayışla hareket edilmesi akıl dışıdır. Dünya genelinde iletişimde eşitsizliği azaltan, kırsal bölgelerde bağlantı sorunlarını çözen, afet anlarında kritik altyapı sağlayan uydu internet teknolojilerini yasaklamak; dijitalleşen dünya ile aramızdaki uçurumu daha da büyütmektedir.

Ülkemizde bugün yaşanan temel sorun, fiber altyapısının yetersizliğidir. Yıllardır atılan yanlış adımlar ve tercihler nedeniyle vatandaş yüksek hızlı internete erişememekte, kırsal bölgeler bağlantı sorunları yaşamaktadır. Daha da önemlisi:

Fiber altyapıyı, tek bir şirkete—Türk Telekom’a—fiilen peşkeş çekmek yerine, yerel internet sağlayıcılarının önünü açacak rekabetçi bir model benimsenseydi, bugün Starlink’i konuşuyor dahi olmayacaktık.

Bu ülkede alternatiflerin konuşulmasının tek nedeni, yurttaşların mevcut altyapıyla insanca bir dijital erişim sağlayamamasıdır.

BTHK’nın gerekçe olarak sunduğu “mevzuat yetersizliği” ise asıl sorunu açıkça ortaya koymaktadır: Çağdışı yasal düzenlemelerle çağın teknolojisini yönetmeye çalışmak.

Yapılması gereken açıktır:

Yasalar teknolojiyi takip etmeli, özgürlükçü, çağdaş ve kapsayıcı bir iletişim politikası oluşturulmalıdır. Yeni teknolojilerle mücadele ederek değil, onları toplumsal faydaya dönüştürecek modern bir mevzuatla ülkeye kazandırarak ilerlemek mümkündür.

Unutulmamalıdır ki:

Özgür iletişimi yasaklamak mümkün değildir.

Toplumsal gelişim, teknolojiyi sınırlayarak değil; anlayarak, düzenleyerek ve herkesin erişimine açarak sağlanır.

Toplumcu Demokrasi Partisi olarak;

• Halkın bilgiye erişim hakkını,

• Özgür iletişim özgürlüğünü,

• Yerel girişimcilere, rekabete ve inovasyona dayalı iletişim politikalarını,

• Teknolojik gelişmelere uyumlu çağdaş düzenlemeleri

savunuyoruz.

BTHK’yı bu kararı yeniden değerlendirmeye; hükümeti ise iletişim teknolojilerini engellemek yerine, ülkenin dijital geleceğini güvence altına alacak modern politikaları hayata geçirmeye davet ediyoruz.

Bu ülke, yasaklarla değil; akılla, bilimle ve çağdaş politikalarla yönetilmeyi hak ediyor.