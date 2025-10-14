Polis, sosyal medyada araç satışı yapan dolandırıcılara karşı uyardı

Polis, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında sahte araç ilanlarıyla dolandırıcılık yapan kişilere karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Polis, sosyal medya üzerinden araç satışı yapan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Yapılan açıklamada, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında, yasal araç satıcısı olmamalarına rağmen, dolandırma kastıyla bazı kötü niyetli kişiler tarafından sahte araç ilanları paylaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Bu yöntemle araç satışına aracılık yapılarak halkımızdan sahtekarlıkla para temin edilip mağduriyetler yaşanmaktadır” denildi.

Polis, benzer olayların yaşanmaması adına vatandaşların güvenli olmayan internet ve sosyal medya ilanları aracılığıyla araç satın alırken dikkatli olmalarını istedi.

Ayrıca satışa sunulan araçların gerçek sahibi ile kayıt belgesini şahsen görmeden, satışa aracılık eden kişilere para gönderilmemesi gerektiği önemle hatırlatıldı.