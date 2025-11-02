Polisten “Siper Operasyonu”: 11 tabanca, şarjörler ve mermiler ele geçirildi

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Soruşturma Şube Amirliği ekipleri, Bostancı’da gerçekleştirdiği “Siper Operasyonu” kapsamında yasa dışı silah bulundurma ve tasarruf suçlarına yönelik önemli bir başarıya imza attı.

11 tabanca, 11 şarjör ve 9 mermi ele geçirildi

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün Bostancı bölgesinde yürütülen operasyon sonucu H.A. (E-49) isimli şahsın tasarrufunda 9 milimetre çapında toplam 11 tabanca, bu tabancalara ait 11 şarjör ve 9 canlı mermi bulundu.

Olayla bağlantılı olarak Y.S. (E-49) isimli bir başka kişinin de tespit edilmesi üzerine, her iki şahıs da tutuklandı.

“Polis, suçlara karşı SİPER olmaya devam edecek”

Polis Genel Müdürlüğü açıklamasında, suçla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı:

“Ülkemiz genelinde asayiş ve güvenliği sağlamak için vatandaşlarımızın da desteğiyle 7 gün 24 saat görev başındayız. Halkın huzurunu ve güvenliğini bozmaya çalışanlara karşı SİPER olmaya devam edeceğiz. Suçlular yakalanarak adalete teslim edilecektir.”

Polis, toplumun huzurunu tehdit eden her türlü yasa dışı faaliyete karşı mücadelenin süreceğini yineledi.