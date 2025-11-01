  • BIST 10971.52
Politis: AP'nin inşa edeceği anıt için siyasi tarafsızlık kriterleri yerine getirilecek

DİSİ’li Mihalis Hacipandelas’ın sunduğu ve 30 Avrupa milletvekilinin imzaladığı Rum kayıplar anıtı önerisi, AP Genel Kurulu’nda oyçokluğuyla kabul edildi.
Politis: AP'nin inşa edeceği anıt için siyasi tarafsızlık kriterleri yerine getirilecek

Ancak anıtın inşa edilip edilmeyeceğine ilişkin nihai karar, şeffaflık ve siyasi tarafsızlık kriterleri çerçevesinde AP başkanlığı veya Başkanlar Konferansı tarafından verilecek.

DİSİ’li Rum Avrupa Milletvekili Mihalis Hacipandelas tarafından sunulan ve 30 Avrupa milletvekilinin imzaladığı, AP’ye Rum kayıplar anıtı inşa edilmesi önerisinin 22 Ekim’de AP Genel Kurulu’nda oyçokluğuyla kabul edilmesine rağmen “meselenin daha kat edecek çok yolu olduğu” haber verildi.

Politis, Hacipandelas’ın önerisinde, 1960’lı yıllarda kaybolan Kıbrıslı Türklerin göz ardı edilmesinin Ada’nın her iki tarafından siyasi partiler ve örgütlerin sert tepkisine ve tarihi trajedinin tek yanlı tanınması eleştirilerine neden olduğunu hatırlattı.

Haberde Hacipandelas’ın, 30 AP milletvekilinin imzasını taşıyan değişiklik önerisinde AP’den, parlamento alanı içerisinde, “işgal” diye nitelediği Türk Barış Harekatı sırasında ölen ve kaybolan Rumlara atfen anıt yapılması ve bunun için kaynak sağlama olanaklarını araştırmasını talep ettiği hatırlatıldı.

Habere göre AP kaynakları, “AP başkanlığı bu fikri onaylasa da, hayata geçirilmesi için bazı şeffaflık ve siyasi tarafsızlık kriterlerini yerine getirmesi gerekir. AP tüzüğü, parlamento alanlarının tek yanlı siyasi beyan olarak algılanabilecek eylemleri yasaklar” vurgusu yaptı.

Gazete, prosedür uyarınca meselenin, başkanlıktan ayrı olarak, kurum (AP) tarafından ya da iç meseleler, kaynak yönetimi ve kurumsal alan içerisinde kültürel inisiyatiflerden sorumlu Başkanlar Konferansı tarafından ayrı ayrı inceleneceğini yazdı.

Bu inisiyatifin AB’nin ortak politikalarla ilgili bütçesindeki rutin değişiklikler kapsamında olmadığı, tamamen AP’nin kendi iç meseleleriyle, yani kendi mekanının değerlendirilmesiyle ilgili olduğu için AP-Avrupa Konseyi arasında istişare sürecine tabi olmadığı bilgisi verildi.

Anıtın dikilip dikilmeyeceğiyle ilgili son kararı, ya AP Başkanı, 14 başkan yardımcısı ve 5 dekandan oluşan başkanlık , ya da, AP başkanı ve siyasi parti başkanlarından oluşan Başkanlar Konferansı verecek.

