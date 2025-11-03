  • BIST 11118.65
Redif Ekinci: Kıbrıslı Türklerin dijital görünmezliği kimlik ve hak meselesine dönüştü

» »
Ekinci, Kıbrıslı Türklerin uluslararası dijital platformlarda “görünmez” durumda olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı özerk bir “Dijital Diplomasi ve Tanınırlık Birimi” kurulmasını önerdi.
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Redif Ekinci, Kıbrıslı Türklerin dijital dünyada yaşadığı görünmezlik sorununa dikkat çekti. Ekinci, bu durumun yalnızca teknik bir eksiklik değil, kimlik, üretim ve dijital eşitlik hakkını etkileyen ciddi bir adaletsizlik olduğunu ifade etti.

Ekinci’nin yazılı açıklamasında, bugün bir Kıbrıslı Türk’ün uluslararası platformlarda adres girmek istediğinde “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” seçeneğini bulamadığı, bunun yerine “Türkiye” ya da “Cyprus” seçeneklerinden birini kullanmak zorunda kaldığı belirtildi.

“Türkiye” seçildiğinde sistemin TC posta kodu ve il seçimi istediği, “Cyprus” seçeneğinde ise Rum tarafına ait telefon ve posta kodu sisteminin geçerli olduğu kaydedildi.

Ekinci, “Bu nedenle Kıbrıslı Türkler dijital dünyada ya başkasının kimliğiyle var oluyor ya da hiç var olamıyor” dedi.

“GÖRÜNMEZLİĞİN GÜNLÜK HAYATA ETKİSİ BÜYÜK”

Ekinci, dijital görünmezliğin her Kıbrıslı Türk’ün günlük yaşamını doğrudan etkilediğini belirterek, online ödeme sistemlerinin, e-ticaret platformlarının ve uluslararası hizmetlerin çoğuna erişilemediğini ifade etti.

Airbnb, Booking.com gibi sistemlerde adres kaydı yapılamadığını, yazılım geliştiricilerin Apple veya Google hesabı açarken Türkiye üzerinden kayıt yapmak zorunda kaldığını, Spotify ve Netflix gibi platformlarda IP nedeniyle Türkçe içeriklerin dahi kısıtlanabildiğini söyledi.

Ekinci, “Bu tablo artık teknik bir eksiklik değil, dijital eşitlik ve kimlik hakkı meselesidir” dedi.

“BM ÜYELİĞİ ŞART DEĞİL”

Ekinci, dijital tanınırlığın Birleşmiş Milletler üyeliğine bağlı olmadığını vurguladı.

Kosova örneğini hatırlatarak, BM üyesi olmayan bu ülkenin 2008 sonrası kurduğu Dijital Diplomasi Birimi aracılığıyla ISO 3166 ülke kodu (XK) alıp Google, Apple, Meta ve Microsoft gibi platformlarda tanınır hale geldiğini belirtti.

Ekinci, “Bu model Kıbrıslı Türkler için de uygulanabilir bir yol haritası sunmaktadır” dedi.

TDP’DEN SOMUT ÖNERİ: DİJİTAL DİPLOMASİ VE TANINIRLIK BİRİMİ

Ekinci, TDP’nin çağrısını şu sözlerle dile getirdi:

“Kıbrıslı Türklerin dijital dünyada hak ettiği görünürlüğe kavuşması için teknik, diplomatik ve stratejik bir yapı oluşturulmalıdır. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı, özerk ve çok disiplinli bir ‘Dijital Diplomasi ve Tanınırlık Birimi’ kurulmalıdır.”

Ekinci, bu birimin KKTC’nin ISO 3166 ülke kodu başvurusunu yürütmesi, uluslararası teknoloji devleriyle teknik entegrasyon süreçlerini yönetmesi ve dijital karalama kampanyalarına hızlı yanıt verecek bir stratejik iletişim merkezi olarak çalışması gerektiğini kaydetti.

“Bu yapı; siber diplomasi, veri analitiği, kamu diplomasisi ve kriz iletişimini tek çatı altında toplayarak hem dijital görünürlüğü artırmalı hem de toplumun itibarını korumalıdır.”

“DİJİTAL GÖRÜNÜRLÜK EGEMENLİĞİN YENİ ALANIDIR”

Ekinci açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Dijital çağda görünür olmak yalnızca prestij değil; kimliğin, emeğin ve egemenliğin dijital dünyadaki yansımasıdır. Kıbrıslı Türkler üretimini, emeğini ve kültürel varlığını dijital alanda da temsil etmeyi hak ediyor. Kosova örneği bize gösteriyor ki, tanınmadan da tanıtılmak mümkündür, yeter ki vizyon, irade ve dijital diplomasiyle hareket edelim.”

