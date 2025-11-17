  • BIST 10651.46
“Great Sea Interconnector” (GSI) projesinin de EastMed gibi kağıt üzerinde kalacağı, siyasi sorunlar çözülmeden Doğu Akdeniz’de enerji mimarisi olamayacağı bildirildi.
Rum Basını: GSI projesi EastMed gibi kağıt üzerinde kalabilir

Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında kablo ile elektrik bağlantısı kurulmasını öngören “Great Sea Interconnector” (GSI) projesinin de EastMed gibi kağıt üzerinde kalacağı, siyasi sorunlar çözülmeden Doğu Akdeniz’de enerji mimarisi olamayacağı bildirildi.

Alithia’nın “GSI EastMed’in Yolunu Tutuyor” başlığıyla manşete çektiği habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in geçen hafta gerçekleştirdiği Atina ziyaretinde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile birlikte açıkladıkları, GSI projesinin teknik-ekonomik incelemelerinin güncellenmesinin, aslında projenin terk edildiği anlamına geldiğini yazdı.

Gazeteye göre, yeni inceleme, projenin yüklenicisi ADMIE’nin değil Avrupa Komisyonu’nun uhdesinde olacak, yani denetimi AB’de olacak. Projedeki her ertelemenin maliyeti de artırdığına işaret edilen haberde, bunun “tehlikeli şekilde” EastMed’inkine benzeyen kısır döngü olduğuna dikkat çekildi.

Gazete, bu süreçten çıkan tek sonucun, “Doğu Akdeniz’deki siyasi anlaşmazlıklar çözülmeden kimsenin büyük bir enerji projesini hayata geçiremeyeceği olduğuna, anahtarın Türkiye’nin elinde olduğuna ve Yunanistan’ın bölgedeki bütün ülkelerin katılımıyla yeni bir harita oluşturmaya çalıştığına dikkat çekti.

Yunanistan’ın, Güney Kıbrıs, Türkiye, Mısır ve Libya’nın da katılımıyla çok taraflı bir konferans düzenlemeye çalıştığına işaret edilen haberde, bu durumun Türkiye olmadan hiçbir proje olamayacağını gösterdiği, GSI’nin artık bu siyasi çerçeveye kaydığı belirtildi.

Habere göre, Atina Türkiye’nin de katılacağı bölgesel bir mimari hazırlarken Rum yönetimi Doğu Akdeniz’de Yunanistan, İsrail, Mısır, Ürdün, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri’nin katılımıyla NATO veya AGİT gibi bir ittifak önerdi.

