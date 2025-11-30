  • BIST 10898.7
  • Altın 5762.826
  • Dolar 42.4927
  • Euro 49.3061
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

Rum basını: Hristodulidis, Erhürman’ın 4 maddesinden 3’üne itiraz etmiyor!

» »
Hristodulidis’in ilk görüşmesinde, Erhürman’ın Kıbrıs sorununda yeni sürece dair ortaya koyduğu dört ön şarttan üçüne Rum liderin itiraz etmediği belirtildi.
Rum basını: Hristodulidis, Erhürman’ın 4 maddesinden 3’üne itiraz etmiyor!

Hristodulidis, gayriresmi genişletilmiş konferansa 2025 sonundan önce katılmaya hazır olduğunu açıkladı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Cumhurbaşkanı Tufan Erhütman’ın ilk görüşmelerinde, Kıbrıs sorununda yeni sürecin başlaması için ortaya koyduğu 4 yönlendirici çizgiden 3’üne itiraz etmediği kaydedildi.

POLİTİS

Politis Erhürman’ın 4 Ön Şartından 3’ü Kabul” başlıklı haberinde Erhürman ile Hristodulidis’in ilk görüşmesinde yakalanan iyi ve yapıcı ortamın, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ ve Rum Müzakereci Menelaos Menelau'nun cuma günkü iki saatlik görüşmesine de olumlu yansıdığına işaret etti.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak Erhürman-Hristodulidis görüşmesinin “yarattığı pozitif atmosferin, mevcut önemli parametrelere rağmen olumlu bir çerçeve ve alan oluşturduğuna" işaret etti. Dânâ ve Menelau’nun Liderlerin Genel Sekreter’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile yapacağı görüşme için ön hazırlık yaptığını kaydeden gazete, iki taraf arasındaki iletişimin geliştirilmesi yönünde neler yapılabileceğini de ele aldıklarını da belirtti.

Gazete Hristodulidis’in, Erhürman’ın yeni bir süreç başlaması için ortaya koyduğu 4 yönlendirici çizgiden üçüne "itiraz etmez göründüğünü" yazdı. Rum tarafının siyasi eşitliği ve siyasi eşitliğin müzakere konusu olmamasını; müzakere sürecine takvim getirilmesi ve sürecin ucu açık olmamasını; uzlaşılan konuların yeniden açılmamasını kabul ettiği yönündeki izlenimini ifade eden gazete müzakereler çökse bile, sonucun garanti edilmesi şartının ise sorunlu görüldüğünü belirtti.

Erhürman’ın 4’üncü madde ile, müzakerelerin Rum tarafı yüzünden başarısız olması halinde Kıbrıslı Türklerin statüsün "benimsenmiş kurumsal süreç temelinde" gerçekleşmesini istediğine işaret edilen haberde Hristodulidis’in işittiklerinin mantığına itiraz etmediği ancak müzakereler Kıbrıs Türk tarafı yüzünden çökerse ne olacağını, mesela kapalı Maraş’ı Kıbrıslı Rumlara vermesi gerekip gerekmeyeceğini, Türkiye’nin bunu yazılı hale getirip getiremeyeceğini sorduğu belirtildi.

ALİTHİA

Öte yandan Alithia “Kıbrıs Rum Tarafı Örs İle Çekiç Arasında…Bir Yandan Guterres’in 6 Maddesi Öte Yanda Tufan Erhürman’ın Ortaya Koyduğu Dört Ön Şart” başlığıyla manşete çektiği analiz haberinde Hristodulidis’in, iktidardaki ikinci yılını tamamlaması nedeniyle Rum Başkanlık Sarayı’nda gazetecilerle düzenlediği söyleşide söylediklerini hatırlattı.

Bir gazetecinin “siyasi eşitlik önerirken ne kast ettiğinizi izah etmelisiniz. Müzakerelerin Crans Montana’da sunulduğu şekliyle, yıldızlar ve dipnotlar olmadan Guterres çerçevesi temelinde başlamasını mı kabul ediyorsunuz” sorusuna karşılık Hristodulidis özetle şunları söylemişti:

“Siyasi eşitlik 1991 BM kararlarında tarif edildi. Türk tarafı siyasi eşitliğe iki devlete atıf yapan egemen eşitlik manası katmak istiyorsa bu kabul edilemez. Guterres Çerçevesi. Evet, Guterres Çerçevesinin 6 maddesini müzakere etmeye hazırım. Birçok kez söylediğimiz gibi Guterres Çerçevesi Kıbrıs sorununun çözümü değildi. Genel Sekreter’in, bu maddelerde uzlaşırsanız Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik geri dönüşü olmayan bir noktaya varacağız dediği 6 konuydu. Ve evet. 6 maddede bazı tezlerim var ve müzakere masasında görüşmeye hazırım.”

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın 4 maddesini de hatırlatan gazete Hristodulidis’in şu sorulara cevap vermesi gerektiğine dikkat çekti:

“Siyasi eşitliği gerçekten kabul ediyor mu; çözüm için acele ediyor mu yoksa ucu açık müzakere mi istiyor; müzakerelerin koptuğu noktadan devam etmek mi istiyor ve dolayısıyla varılan yakınlaşmaları yeniden açmayacak mı; müzakereleri sonuç almak için mi istiyor yoksa müzakere etmek için mi?”

HARAVGİ

Öte yandan Haravgi Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in “2025 sonundan önce gayriresmi genişletilmiş konferansa katılmaya hazır olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre, bir etkinlik çıkışında gazetecilerin sorularına cevap veren Hristodulidis, Holguin’in adada gerçekleştireceği 11 Aralık programına atıf yaparak “bu prosedürel şeylerden daha önemlisi, bu görüşme aracılığıyla, hepimizin Genel Sekreter’e vaat ettiği gibi müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması yegane planı ile gayriresmi genişletilmiş konferans için şartların oluşmasıdır. Alenen söylüyorum, bu gayriresmi çok taraflı konferansın yılsonundan önce gerçekleştirilmesine hazırım.” dedi. Gereken şeyin siyasi irade olduğunu belirten Hristodulidis “nereye gitmek istediğimizi biliyoruz, ne başarmak istediğimizi biliyoruz.” ifadesini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Metehan'da çevre düzenlemesi sırasında mühimmat bulundu: İmha edildi29 Kasım 2025 Cumartesi 14:46
  • Erhürman: Halkımızın tüm kesimlerini can kulağıyla dinlemeye devam ediyoruz, edeceğiz29 Kasım 2025 Cumartesi 14:45
  • CTP Olağanüstü Kurultayı yarın yapılıyor: Üç aday başkanlık için yarışacak29 Kasım 2025 Cumartesi 14:44
  • DAÜ VYK Başkan ve üyelerini atama ve görevden alma yetkisi Cumhurbaşkanı'ndadır29 Kasım 2025 Cumartesi 08:39
  • Mevlevi’de “patlamamış mermi” uyarısı28 Kasım 2025 Cuma 17:53
  • Gıda denetim sonuçları açıklandı28 Kasım 2025 Cuma 17:16
  • TDP, Malta’daki Sosyalist Enternasyonal toplantılarında Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesini vurguladı28 Kasım 2025 Cuma 17:14
  • CTP, barış ve düzensiz göç konusunda uluslararası çağrı yaptı28 Kasım 2025 Cuma 17:08
  • AKEL Kıbrıs Türk Solunun Mücadele Adamı-Öğretmeni Özker Özgür’ü andı28 Kasım 2025 Cuma 17:06
  • Vicdani retçi Hasan Rahvancıoğlu’nun davası 22 Ocak’a ertelendi28 Kasım 2025 Cuma 16:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti