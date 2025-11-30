Rum basını: Hristodulidis, Erhürman’ın 4 maddesinden 3’üne itiraz etmiyor!

Hristodulidis, gayriresmi genişletilmiş konferansa 2025 sonundan önce katılmaya hazır olduğunu açıkladı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Cumhurbaşkanı Tufan Erhütman’ın ilk görüşmelerinde, Kıbrıs sorununda yeni sürecin başlaması için ortaya koyduğu 4 yönlendirici çizgiden 3’üne itiraz etmediği kaydedildi.

Politis Erhürman’ın 4 Ön Şartından 3’ü Kabul” başlıklı haberinde Erhürman ile Hristodulidis’in ilk görüşmesinde yakalanan iyi ve yapıcı ortamın, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ ve Rum Müzakereci Menelaos Menelau'nun cuma günkü iki saatlik görüşmesine de olumlu yansıdığına işaret etti.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak Erhürman-Hristodulidis görüşmesinin “yarattığı pozitif atmosferin, mevcut önemli parametrelere rağmen olumlu bir çerçeve ve alan oluşturduğuna" işaret etti. Dânâ ve Menelau’nun Liderlerin Genel Sekreter’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile yapacağı görüşme için ön hazırlık yaptığını kaydeden gazete, iki taraf arasındaki iletişimin geliştirilmesi yönünde neler yapılabileceğini de ele aldıklarını da belirtti.

Gazete Hristodulidis’in, Erhürman’ın yeni bir süreç başlaması için ortaya koyduğu 4 yönlendirici çizgiden üçüne "itiraz etmez göründüğünü" yazdı. Rum tarafının siyasi eşitliği ve siyasi eşitliğin müzakere konusu olmamasını; müzakere sürecine takvim getirilmesi ve sürecin ucu açık olmamasını; uzlaşılan konuların yeniden açılmamasını kabul ettiği yönündeki izlenimini ifade eden gazete müzakereler çökse bile, sonucun garanti edilmesi şartının ise sorunlu görüldüğünü belirtti.

Erhürman’ın 4’üncü madde ile, müzakerelerin Rum tarafı yüzünden başarısız olması halinde Kıbrıslı Türklerin statüsün "benimsenmiş kurumsal süreç temelinde" gerçekleşmesini istediğine işaret edilen haberde Hristodulidis’in işittiklerinin mantığına itiraz etmediği ancak müzakereler Kıbrıs Türk tarafı yüzünden çökerse ne olacağını, mesela kapalı Maraş’ı Kıbrıslı Rumlara vermesi gerekip gerekmeyeceğini, Türkiye’nin bunu yazılı hale getirip getiremeyeceğini sorduğu belirtildi.

Öte yandan Alithia “Kıbrıs Rum Tarafı Örs İle Çekiç Arasında…Bir Yandan Guterres’in 6 Maddesi Öte Yanda Tufan Erhürman’ın Ortaya Koyduğu Dört Ön Şart” başlığıyla manşete çektiği analiz haberinde Hristodulidis’in, iktidardaki ikinci yılını tamamlaması nedeniyle Rum Başkanlık Sarayı’nda gazetecilerle düzenlediği söyleşide söylediklerini hatırlattı.

Bir gazetecinin “siyasi eşitlik önerirken ne kast ettiğinizi izah etmelisiniz. Müzakerelerin Crans Montana’da sunulduğu şekliyle, yıldızlar ve dipnotlar olmadan Guterres çerçevesi temelinde başlamasını mı kabul ediyorsunuz” sorusuna karşılık Hristodulidis özetle şunları söylemişti:

“Siyasi eşitlik 1991 BM kararlarında tarif edildi. Türk tarafı siyasi eşitliğe iki devlete atıf yapan egemen eşitlik manası katmak istiyorsa bu kabul edilemez. Guterres Çerçevesi. Evet, Guterres Çerçevesinin 6 maddesini müzakere etmeye hazırım. Birçok kez söylediğimiz gibi Guterres Çerçevesi Kıbrıs sorununun çözümü değildi. Genel Sekreter’in, bu maddelerde uzlaşırsanız Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik geri dönüşü olmayan bir noktaya varacağız dediği 6 konuydu. Ve evet. 6 maddede bazı tezlerim var ve müzakere masasında görüşmeye hazırım.”

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın 4 maddesini de hatırlatan gazete Hristodulidis’in şu sorulara cevap vermesi gerektiğine dikkat çekti:

“Siyasi eşitliği gerçekten kabul ediyor mu; çözüm için acele ediyor mu yoksa ucu açık müzakere mi istiyor; müzakerelerin koptuğu noktadan devam etmek mi istiyor ve dolayısıyla varılan yakınlaşmaları yeniden açmayacak mı; müzakereleri sonuç almak için mi istiyor yoksa müzakere etmek için mi?”

Öte yandan Haravgi Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in “2025 sonundan önce gayriresmi genişletilmiş konferansa katılmaya hazır olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre, bir etkinlik çıkışında gazetecilerin sorularına cevap veren Hristodulidis, Holguin’in adada gerçekleştireceği 11 Aralık programına atıf yaparak “bu prosedürel şeylerden daha önemlisi, bu görüşme aracılığıyla, hepimizin Genel Sekreter’e vaat ettiği gibi müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması yegane planı ile gayriresmi genişletilmiş konferans için şartların oluşmasıdır. Alenen söylüyorum, bu gayriresmi çok taraflı konferansın yılsonundan önce gerçekleştirilmesine hazırım.” dedi. Gereken şeyin siyasi irade olduğunu belirten Hristodulidis “nereye gitmek istediğimizi biliyoruz, ne başarmak istediğimizi biliyoruz.” ifadesini kullandı.