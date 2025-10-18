Rum polis aracına çarptı, kuzeye kaçtı: 3 gün tutuklu

Özel soruşturma biriminde görevli polis memuru Emin Günal mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlının 17 Ekim 2025 tarihinde Akıncılar bölgesinde askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Güney Kıbrıs’ın Potamya bölgesine geçtiğini söyledi.
Polis, zanlının ifadesinde köpeğini gezdirirken yanlışlıkla sınırı ihlal ettiğini iddia ettiğini belirtti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, zanlının ifadesinin araştırılacağını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
