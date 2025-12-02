  • BIST 11123.47
  • Altın 5735.778
  • Dolar 42.4468
  • Euro 49.3019
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

Rum polisinden ‘kaybolan kalp’ ile ilgili açıklama

» »
İngiliz turistin kalbinin otopsi yapılırken “ortadan kaybolduğu” iddialarıyla ilgili, “Otopsi tamamlanır tamamlanmaz, gereken tetkikler yapılmak üzere hayati organların vücuttan çıkarıldığına dair ailenin bilgilendirildiğini” kaydetti.
Rum polisinden ‘kaybolan kalp’ ile ilgili açıklama

Rum polisi Güney Kıbrıs’ta tatil yaparken hayatını kaybeden bir İngiliz turistin kalbinin otopsi yapılırken “ortadan kaybolduğu” iddialarıyla ilgili, “Otopsi tamamlanır tamamlanmaz, gereken tetkikler yapılmak üzere hayati organların vücuttan çıkarıldığına dair ailenin bilgilendirildiğini” kaydetti.

Politis gazetesi, İngiliz basınında yer alan habere göre, söz konusu şahsın naaşının, Güney Kıbrıs’ta yapılan otopsisinin ardından, defnedilmek üzere İngiltere’ye gönderildiğini; buradaki adli tıp uzmanının yaptığı incelemede de şahsın bedeninden kalbinin çıkarıldığını tespit ederek aileye haber verdiğini yazdı.

Gazete, ailenin bu bilgi üzerine şok olduğunu ve kendilerine, otopsi sırasında kalbin çıkarıldığına dair bilgilendirme yapılmadığını söylediklerini kaydetti.

Meselenin İngiltere’de büyük tepkiye yol açtığını belirten gazete, Rum polisinin olayla ilgili açıklama yaparak, ailenin otopsi tamamlanır tamamlanmaz, gereken tetkikler yapılmak üzere hayati organların vücuttan çıkarıldığına dair bilgilendirildiğini kaydettiğini yazdı.

Haberde, İngiliz turistin Ağustos ayında hayatını kaybettiği ve ölüm sebebinin belirlenemediği de ifade edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TAK Yönetim Kurulu’na Cumhurbaşkanı’nı temsilen Mutluyakalı ve İçer atandı02 Aralık 2025 Salı 09:35
  • Döviz güne nasıl başladı?02 Aralık 2025 Salı 09:33
  • Erhan Arıklı: CTP kurultayındaki zarafet sağdaki partilere ders niteliğinde01 Aralık 2025 Pazartesi 11:58
  • UBP Kadın Kolları Girne eski Başkanı Juju Mahkemede01 Aralık 2025 Pazartesi 11:04
  • Lefkoşa’da kırmızı ışık ihlaline 15 bin TL ceza01 Aralık 2025 Pazartesi 09:11
  • İstatistik Kurumu, adres güncelleme çalışmalarına bugün Alayköy ile başlıyor01 Aralık 2025 Pazartesi 09:08
  • Erhürman’dan Sıla Usar İncirli’ye tebrik mesajı01 Aralık 2025 Pazartesi 09:06
  • Bu hafta hava nasıl olacak?01 Aralık 2025 Pazartesi 09:03
  • Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, bugün Başbakanlık önünde eylem yapacak01 Aralık 2025 Pazartesi 09:01
  • Gönyeli'de kaza30 Kasım 2025 Pazar 14:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti