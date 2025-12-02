Rum polisinden ‘kaybolan kalp’ ile ilgili açıklama

İngiliz turistin kalbinin otopsi yapılırken “ortadan kaybolduğu” iddialarıyla ilgili, “Otopsi tamamlanır tamamlanmaz, gereken tetkikler yapılmak üzere hayati organların vücuttan çıkarıldığına dair ailenin bilgilendirildiğini” kaydetti.

Rum polisi Güney Kıbrıs’ta tatil yaparken hayatını kaybeden bir İngiliz turistin kalbinin otopsi yapılırken “ortadan kaybolduğu” iddialarıyla ilgili, “Otopsi tamamlanır tamamlanmaz, gereken tetkikler yapılmak üzere hayati organların vücuttan çıkarıldığına dair ailenin bilgilendirildiğini” kaydetti.

Politis gazetesi, İngiliz basınında yer alan habere göre, söz konusu şahsın naaşının, Güney Kıbrıs’ta yapılan otopsisinin ardından, defnedilmek üzere İngiltere’ye gönderildiğini; buradaki adli tıp uzmanının yaptığı incelemede de şahsın bedeninden kalbinin çıkarıldığını tespit ederek aileye haber verdiğini yazdı.

Gazete, ailenin bu bilgi üzerine şok olduğunu ve kendilerine, otopsi sırasında kalbin çıkarıldığına dair bilgilendirme yapılmadığını söylediklerini kaydetti.

Meselenin İngiltere’de büyük tepkiye yol açtığını belirten gazete, Rum polisinin olayla ilgili açıklama yaparak, ailenin otopsi tamamlanır tamamlanmaz, gereken tetkikler yapılmak üzere hayati organların vücuttan çıkarıldığına dair bilgilendirildiğini kaydettiğini yazdı.

Haberde, İngiliz turistin Ağustos ayında hayatını kaybettiği ve ölüm sebebinin belirlenemediği de ifade edildi.