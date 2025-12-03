  • BIST 11101.09
Şahali: Bu hükümetin geçirdiği her gün, hesap gününden önceki son gündür

» »
CTP Genel Sekreter Erkut Şahali, üst düzey bürokratların ağır suçlamalarla gündeme gelmesini hatırlatarak, “Masumiyet karinesi arkasına saklanarak geçiştirilemez” dedi
CTP Genel Sekreter Erkut Şahali, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, devlet bürokratlarının tutuklamalarını değerlendirdi. 

Şahali, “En kritik makamlarda oturan bürokratların peş peşe ağır suçlamalarla gündeme gelmesi, tutuklanmaları, tahkikatlara konu olmaları ve mahkeme koridorlarında sıraya girmeleri; ‘masumiyet karinesi’ arkasına saklanarak geçiştirilecek meseleler değildir!” ifadelerini kullandı.

Toplumun kirli ilişkilerin üzerinin örtülmesini sineye çekmek zorunda olmadığını belirten Şahali, şu ifadeleri kullandı:

 “Değil mi ki şeffaflıktan zerre nasibini almamış bir yönetim düzeni hüküm sürüyor? Değil mi ki kamu kaynakları, ihalesiz ve denetimsiz harcamalarla pervasızca yağmalanıyor? Değil mi ki ihaleye fesat iddiaları yüzünden Rekabet Kurulu felç olmuş durumda? Değil mi ki iş bilmezlikte rekor kıran hükümet makamlarının ‘ben yaptım, oldu’ küstahlığı artık tahammül sınırını çoktan aştı? Ve değil mi ki çürümüş düzen, rüşveti, iltiması, tehdidi ve şantajı neredeyse olağanlaştırdı?” 

