SON DAKİKACevdet Yılmaz KKTC'ye geliyor

Şampiyon Meleklerin ailelerinden 1000'inci gün mesajı: Biz unutmadık, unutturmayacağız!

6 Şubat 2023 depreminin üzerinden 1000 gün geçti… İsias Otel’de çocuklarını kaybeden Şampiyon Meleklerin aileleri, acılarını ve adalet arayışlarını bir kez daha dile getirdi.
Şampiyon Meleklerin ailelerinden 1000'inci gün mesajı: Biz unutmadık, unutturmayacağız!

Türkiye’de 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde, Adıyaman Grand İsias Otel’de çocuklarını kaybeden Şampiyon Meleklerin aileleri, depremin 1000. gününde yürekleri sızlatan bir mesaj yayımladı.

“Biz unutmadık, unutturmayacağız!” ifadelerinin yer aldığı mesaj şöyle:

"Özlemimiz dinmedi, acımız azalmadı, inancımız eksilmedi. Her yeni gün, eksilmeyen bir acının sessizliğiyle biraz daha ağırlaştı. Bir yerlerde, vicdanın sesi duyuldu; deprem suçlularına olası kast cezaları verildi, adaletin nefesi hissedildi. Ama bizim için o nefes halen eksik… Biz unutmadık, unutturmayacağız. Biz susmadık, susmayacağız. Çünkü bu sadece bir dava değil, kalbimize kazınan bir sözün, bir adalet mücadelesinin adıdır. Adalet yerini bulana kadar, her gün, her nefeste, onların izindeyiz. Çünkü meleklere verilmiş sözümüz var."

