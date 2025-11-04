Sanayi Odası: Fiberoptik altyapı projesi için ihaleye çıkılmalıydı

Böylesine büyük bir projenin ihalesiz yapılmasına itiraz ettikleri belirtildi, "Fiberoptik altyapı projesi için ihaleye çıkılmalıydı" denildi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), fiberoptik altyapı projesini Türk Telekom’un yürütecek olmasına değil, ülke açısından çok ciddi stratejik önemi olan böylesine büyük bir projenin ihalesiz yapılmasına ve şeffaflık ilkesine uyulmamasına itiraz ettiklerini belirtti.

KTSO, fırsat eşitliği çerçevesinde ihaleye çıkılmasına, projeyi geliştirebilecek kapasite ve yeteneğe sahip yerli firmaların da bu ihaleye katılabilmesine fırsat tanınması gerektiğini söyledi.

KTSO’dan yapılan yazılı açıklamada, dünyada iletişimin ve dijitalleşmenin hızla geliştiği önemli bir süreçten geçildiği ve bunu kendi ülkelerinde de görmek istedikleri belirtildi.

Açıklamada, böylesine önemli stratejik adımların atılmasının, dünya ile olan iletişim kalitesinin artması ve bunun zincirleme olarak ülke ekonomisine yapacağı olumlu etkinin yadsınamayacağı ifade edilerek, bu nedenle KKTC’nin fiberoptik altyapısının geliştirilmesiyle ilgili çalışma yapılmasının elzem olduğu kaydedildi.

KTSO'nun KKTC’nin fiberoptik altyapısının geliştirilmesi gerektiğini savunduğu belirtilen açıklamada, ancak imzalanan “Fiber Optik Altyapının Geliştirilmesi Protokolü” konusunda sektör temsilcileri tarafından ortaya konan bazı çekincelere katıldıkları da ifade edildi.

Çekincelerinin, bir proje geliştirilmesine ve projeyi Türk Telekom’un yürütecek olmasına değil, öncelikle ülke açısından çok ciddi stratejik önemi olan böylesine büyük bir projenin ihalesiz yapılmasına ve şeffaflık ilkesine uyulmamasına olduğu dile getirilen açıklamada, “Fırsat eşitliği çerçevesinde ihaleye çıkılmasına, projeyi geliştirebilecek kapasite ve yeteneğe sahip yerli firmalarımızın bu ihaleye katılabilmesine fırsat tanınmalıydı” denildi.

KTSO’dan yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi;

“Görüyoruz ki proje, stratejik, hukuki, teknik ve ekonomik sakıncalar da içermektedir…

Kamu kaynaklarının da kullanılacağı bu tür yatırımların ihale süreçleri şeffaflık ve açıklıkla kamuoyu ile paylaşılmalı ve Kuzey Kıbrıs’ın ilgili özel sektörünün de buna dahil edilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Her zaman yerli üretimin, yerli yatırımcının, yerli iş insanının yanında olduğunu belirten ülke yöneticilerimiz bu projeyle tam tersini yapmış, yerli yatırımcıyı hem ihmal eden hem de riske sokan bir tavır sergilemiştir.

Yasalarımıza aykırılığı da bulunan ve mahkemeden dönmesi muhtemel protokolün iptal edilip, şeffaf bir şekilde ihaleye çıkılmasının en doğru politika olduğunu kamuoyu ile paylaşırız.”