  • BIST 10914.1
  • Altın 5323.348
  • Dolar 42.0802
  • Euro 48.362
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAKeltlerden Azteklere: Cadılar Bayramı'nın kökenleri

Sanayi Odası: Fiberoptik altyapı projesi için ihaleye çıkılmalıydı

» »
Böylesine büyük bir projenin ihalesiz yapılmasına itiraz ettikleri belirtildi, "Fiberoptik altyapı projesi için ihaleye çıkılmalıydı" denildi.
Sanayi Odası: Fiberoptik altyapı projesi için ihaleye çıkılmalıydı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), fiberoptik altyapı projesini Türk Telekom’un yürütecek olmasına değil, ülke açısından çok ciddi stratejik önemi olan böylesine büyük bir projenin ihalesiz yapılmasına ve şeffaflık ilkesine uyulmamasına itiraz ettiklerini belirtti.

KTSO, fırsat eşitliği çerçevesinde ihaleye çıkılmasına, projeyi geliştirebilecek kapasite ve yeteneğe sahip yerli firmaların da bu ihaleye katılabilmesine fırsat tanınması gerektiğini söyledi.

KTSO’dan yapılan yazılı açıklamada, dünyada iletişimin ve dijitalleşmenin hızla geliştiği önemli bir süreçten geçildiği ve bunu kendi ülkelerinde de görmek istedikleri belirtildi.

Açıklamada, böylesine önemli stratejik adımların atılmasının, dünya ile olan iletişim kalitesinin artması ve bunun zincirleme olarak ülke ekonomisine yapacağı olumlu etkinin yadsınamayacağı ifade edilerek, bu nedenle KKTC’nin fiberoptik altyapısının geliştirilmesiyle ilgili çalışma yapılmasının elzem olduğu kaydedildi.

KTSO'nun KKTC’nin fiberoptik altyapısının geliştirilmesi gerektiğini savunduğu belirtilen açıklamada, ancak imzalanan “Fiber Optik Altyapının Geliştirilmesi Protokolü” konusunda sektör temsilcileri tarafından ortaya konan bazı çekincelere katıldıkları da ifade edildi.

Çekincelerinin, bir proje geliştirilmesine ve projeyi Türk Telekom’un yürütecek olmasına değil, öncelikle ülke açısından çok ciddi stratejik önemi olan böylesine büyük bir projenin ihalesiz yapılmasına ve şeffaflık ilkesine uyulmamasına olduğu dile getirilen açıklamada, “Fırsat eşitliği çerçevesinde ihaleye çıkılmasına, projeyi geliştirebilecek kapasite ve yeteneğe sahip yerli firmalarımızın bu ihaleye katılabilmesine fırsat tanınmalıydı” denildi.

KTSO’dan yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi;

“Görüyoruz ki proje, stratejik, hukuki, teknik ve ekonomik sakıncalar da içermektedir…

Kamu kaynaklarının da kullanılacağı bu tür yatırımların ihale süreçleri şeffaflık ve açıklıkla kamuoyu ile paylaşılmalı ve Kuzey Kıbrıs’ın ilgili özel sektörünün de buna dahil edilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Her zaman yerli üretimin, yerli yatırımcının, yerli iş insanının yanında olduğunu belirten ülke yöneticilerimiz bu projeyle tam tersini yapmış, yerli yatırımcıyı hem ihmal eden hem de riske sokan bir tavır sergilemiştir.

Yasalarımıza aykırılığı da bulunan ve mahkemeden dönmesi muhtemel protokolün iptal edilip, şeffaf bir şekilde ihaleye çıkılmasının en doğru politika olduğunu kamuoyu ile paylaşırız.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Tozlu hava etkili oluyor04 Kasım 2025 Salı 09:59
  • Genel Kurul toplanacak04 Kasım 2025 Salı 09:57
  • Döviz güne nasıl başladı?04 Kasım 2025 Salı 09:56
  • Kıbrıslı Rum sanıkların davası Perşembe gününe ertelendi03 Kasım 2025 Pazartesi 17:59
  • Ekim ayı hayat pahalılığı oranı yüzde 1.09 olarak açıklandı03 Kasım 2025 Pazartesi 17:48
  • Çarşamba gününün sonuna kadar ülke semalarında etkili olacak03 Kasım 2025 Pazartesi 17:44
  • Perşembe ve cuma günleri yer yer yağmur bekleniyor03 Kasım 2025 Pazartesi 17:41
  • Üstel bu kez Meclis Genel Kurulu’nda vurguladı: Seçimin tarihi 2027 Ocak03 Kasım 2025 Pazartesi 17:40
  • Seçim için 22 Mart 2026 önerildi!03 Kasım 2025 Pazartesi 17:38
  • Mecliste erken seçim tartışıldı03 Kasım 2025 Pazartesi 15:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti