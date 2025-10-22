Şenkul, ikinci ve son kez Girne Belediye başkanlığına aday olacağını açıkladı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, gelecek sene Aralık ayında ikinci ve son kez Girne Belediye başkanlığına aday olacağını söyledi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, gelecek sene Aralık ayında ikinci ve son kez Girne Belediye başkanlığına aday olacağını söyledi.

Şenkul’un paylaşımı şöyle:

“Sizlere aday olduğum ilk gün söz verdiğim gibi gelecek sene Aralık’ta 2’nci ve son kez Girne Belediye Başkanlığına aday olacağım.

Seçildiğim takdirde 2030 yılına kadar Girne’mize hizmet etmekten onur duyacağım.

Öküz altında illa ki buzağı arayanlara daha açık nasıl yazabilirim bilmiyorum ama durum bu.

Şahsıma gösterilen ilgi ve alaka için tüm vatandaşlarımıza minnettarım.

Ülkemiz, Vatandaşlarımız, Çocuklarımız için hem Girne Belediye Başkanı olarak hem de partimin görev verdiği her alanda çalışmaya devam edeceğimin bilinmesini isterim…”