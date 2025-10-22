  • BIST 10467.2
  • Altın 5599.607
  • Dolar 41.9694
  • Euro 48.7833
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKACevdet Yılmaz KKTC'ye geliyor

Şenkul, ikinci ve son kez Girne Belediye başkanlığına aday olacağını açıkladı

» »
Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, gelecek sene Aralık ayında ikinci ve son kez Girne Belediye başkanlığına aday olacağını söyledi.
Şenkul, ikinci ve son kez Girne Belediye başkanlığına aday olacağını açıkladı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, gelecek sene Aralık ayında ikinci ve son kez Girne Belediye başkanlığına aday olacağını söyledi.

Şenkul’un paylaşımı şöyle:

“Sizlere aday olduğum ilk gün söz verdiğim gibi gelecek sene Aralık’ta 2’nci ve son kez Girne Belediye Başkanlığına aday olacağım.

Seçildiğim takdirde 2030 yılına kadar Girne’mize hizmet etmekten onur duyacağım.

Öküz altında illa ki buzağı arayanlara daha açık nasıl yazabilirim bilmiyorum ama durum bu.

Şahsıma gösterilen ilgi ve alaka için tüm vatandaşlarımıza minnettarım.

Ülkemiz, Vatandaşlarımız, Çocuklarımız için hem Girne Belediye Başkanı olarak hem de partimin görev verdiği her alanda çalışmaya devam edeceğimin bilinmesini isterim…”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Haspolat bölgesinde elektrik kesintisi22 Ekim 2025 Çarşamba 09:12
  • İşler iyice karıştı! UBP'de 6 vekil disipline verilecek iddiası!21 Ekim 2025 Salı 17:30
  • Akıncı: Bahçeli artık parmağının arkasına saklanmıyor21 Ekim 2025 Salı 17:27
  • CTP'den Bahçeli'ye tepki21 Ekim 2025 Salı 17:11
  • Fatma Ünal: Bir yere gitmedim, seçim sonrası “detoks” yapıyorum21 Ekim 2025 Salı 16:28
  • Erdoğan’ın Başdanışmanı Oktay Saral'dan Bahçeli'ye destek21 Ekim 2025 Salı 16:14
  • Çeler: TDP meclise TDP olarak girmeli, erken seçim kaçınılmaz!21 Ekim 2025 Salı 16:11
  • DP ve YDP'den mutabık kalınacak bir tarihte erken genel seçime evet21 Ekim 2025 Salı 15:55
  • İzlem Gürçağ da UBP'de olağanüstü kurultay çağrısında bulundu: UBP 3 seçimdir kaybediyor!21 Ekim 2025 Salı 14:59
  • Spor Yazarları Derneği, ilk başkanı Özcan Özcanhan’ı ölüm yıldönümünde andı21 Ekim 2025 Salı 14:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti