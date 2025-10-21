Serdar Denktaş: “Bahçeli’nin açıklaması beni derinden yaraladı”

Demokrat Parti Milletvekili Serdar Denktaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Denktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bahçeli’nin sözlerinin bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olarak kendisini derinden yaraladığını belirtti.

Halkın, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine göre daha yüksek katılımla sandığa giderek iradesini ortaya koyduğunu vurgulayan Denktaş, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan başta olmak üzere Sayın Bahçeli hariç tüm yetkililerden halkımıza ve Cumhurbaşkanımız Sayın Erhürman’a tebrik mesajı gelmiştir. Olması gereken de budur.” ifadelerini kullandı.

Denktaş, “Önce anavatan halkımızın iradesine saygı duymalıdır ki, sonra başka ülkelerden de aynı saygıyı görebilelim.” dedi.

Bahçeli’nin sözlerini “talihsiz bir açıklama” olarak nitelendiren Denktaş, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var oldukça Türkiye, bölgede ve Akdeniz’de güçlü olacaktır. Bu gerçek göz ardı edilmemelidir.” ifadelerine yer verdi.

Denktaş ayrıca, Bahçeli’nin açıklamasında ima edilen “iki devlet” anlayışının KKTC’nin feshedilmesi anlamına gelmesi halinde, Kıbrıs Türk halkının bu yaklaşıma olumsuz yanıt vereceğini belirtti.