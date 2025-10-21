  • BIST 10466.94
  • Altın 5732.228
  • Dolar 41.9637
  • Euro 48.7394
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAİsrail, Lübnan'ı vurdu: Birçok noktada şiddetli patlama sesleri...

Serdar Denktaş: “Bahçeli’nin açıklaması beni derinden yaraladı”

» »
Demokrat Parti Milletvekili Serdar Denktaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.
Serdar Denktaş: “Bahçeli’nin açıklaması beni derinden yaraladı”

Demokrat Parti Milletvekili Serdar Denktaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Denktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bahçeli’nin sözlerinin bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olarak kendisini derinden yaraladığını belirtti.

Halkın, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine göre daha yüksek katılımla sandığa giderek iradesini ortaya koyduğunu vurgulayan Denktaş, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan başta olmak üzere Sayın Bahçeli hariç tüm yetkililerden halkımıza ve Cumhurbaşkanımız Sayın Erhürman’a tebrik mesajı gelmiştir. Olması gereken de budur.” ifadelerini kullandı.

Denktaş, “Önce anavatan halkımızın iradesine saygı duymalıdır ki, sonra başka ülkelerden de aynı saygıyı görebilelim.” dedi.

Bahçeli’nin sözlerini “talihsiz bir açıklama” olarak nitelendiren Denktaş, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var oldukça Türkiye, bölgede ve Akdeniz’de güçlü olacaktır. Bu gerçek göz ardı edilmemelidir.” ifadelerine yer verdi.

Denktaş ayrıca, Bahçeli’nin açıklamasında ima edilen “iki devlet” anlayışının KKTC’nin feshedilmesi anlamına gelmesi halinde, Kıbrıs Türk halkının bu yaklaşıma olumsuz yanıt vereceğini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • “Hükümetin meşruiyeti kalmamıştır”21 Ekim 2025 Salı 14:43
  • Basın Emekçileri Sendikası’nın logosu yenilendi21 Ekim 2025 Salı 14:41
  • Üstel istifa etmeyeceğini açıkladı21 Ekim 2025 Salı 14:18
  • Zeki Çeler: Bahçeli’nin sözleri Kıbrıslı Türkler tarafından kabul edilemez21 Ekim 2025 Salı 12:43
  • Harmancı'dan Bahçeli'ye..."Bu vatanı mafya düzeninden temizleyeceğiz."21 Ekim 2025 Salı 11:56
  • Çeler: "Her bir TDP'li canla başla çalıştı mücadeleye katkı sağladı”21 Ekim 2025 Salı 11:53
  • Resmiye Eroğlu Canaltay: UBP olağanüstü kurultaya gitmeli21 Ekim 2025 Salı 11:50
  • Şahali: CTP 3 ay içerisinde genel başkanını seçecek; görevi üstlenebileceğimden adım kadar eminim21 Ekim 2025 Salı 11:38
  • Hasan Göğüş yazdı... Kıbrıs’ta geldi gelmekte olan21 Ekim 2025 Salı 11:33
  • Bahçeli: "81 Düzce'den sonra 82 Kıbrıs olmalıdır"21 Ekim 2025 Salı 10:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti