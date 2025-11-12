Serdar Denktaş: Rum tarafı Kıbrıslı Türkleri yok sayamaz!

Facebook'ta Gör

Gündem Kıbrıs Web Tv’de Bahar Sancar’ın konuğu olan TAM PARTİ Kurucusu Serdar Denktaş, Rum tarafının bugüne kadar Kıbrıslı Türkleri yok sayarak, muhatap almak istemeyerek hareket ettiğini fakat artık bunun son bulması gerektiğini vurguladı. “Bütün dünyanın ağzının suyu akıyor etrafımızdaki hidrokarbon nedeniyle. Bu da bizi Doğu Akdeniz’de güçlü bir aktör yapar. Bu adanın eşit sahibi olduğumuzu yeniden hatırlatmalıyız. Cumhurbaşkanlığı bu anlamda önemli bir makamdır” diye konuşan Denktaş, bundan sonra Türkiye ile ilişkilerin de çok daha iyi bir seviyede olacağına inancının tam olduğunu belirtti. Türkiye ile istişare içinde yürütülen bir Kıbrıs sorunu olduğuna dikkat çekerek, “Var olduğumuzu ve bu sorunun bir parçası olduğumuzu bütün dünyaya anlatabilmeliyiz. Sorunun yıllardır Rum tarafının anlattığı gibi ‘Rumlar’ın malına konduk’ diye bir şey olmadığını, yaşamlarımız tehlikeye girdiği için işlerin bu duruma geldiğini anlatmamız gerekiyor” diyen Denktaş, bunun için sürekli diyalog ve istişare halinde olunması gerektiğine işaret etti.

“TÜRKİYE ORADAN ÜFLESE BURADA TSUNAMİ OLUR”

Güney Kıbrıs’ta bir korku atmosferinin yaratılmak istendiğine dikkat çeken Denktaş, Amerika’nın ve başka ülkelerin tatbikatlar yapmalarına izin verilmesinin ve silahlanmaların Kıbrıslı Türkler için değil, Türkiye’nin gücü düşünülerek yapıldığını belirten Denktaş, “85 milyonluk Türkiye için bu girişimler oldukça gereksiz. Türkiye oradan üflese burada tsunami olur. Böylesi bir deliliğe kalkışmamaları gerekiyor. Bizim ülkemizde böyle bir endişe yok. Biz diplomasiyi tercih ediyoruz. Müşterek pek çok girişimimiz olabilir, iş birliklerimiz olabilir. Geçmişi unutmadan geleceğe odaklanmalı ve barışçıl mesajlar vermeliyiz” dedi.

“2026 SEÇİM YILI OLACAKTIR”

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının hemen ardından erken seçimin dile getirildiğini fakat şu anda iktidarın algıyı buradan uzaklaştırmak istediğini ifade eden Denktaş, “İktidarın erken seçim konusunu gündemden uzak tutmak istemesi çok normaldir. Çünkü muhalefetin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde elde ettiği destek rüzgarını, hızlıca erken seçime giderek sürdürmesini istemezler. Bu nedenle iktidar erken genel seçimi öteleyecektir” dedi. Bu ötelemenin çok fazla sürdürülebilir olmadığını da belirten Denktaş, 2026 yılının seçim yılı olacağına dikkat çekti. En önemli hususun bütçenin geçirilmesi olduğunu belirten Denktaş, “Önce bütçe geçirilmeli ardından da iktidar uygun bir erken seçim tarihi belirlemeli. Bütçe geçirilmezse önümüzdeki yıl bu halk için kayıp bir yıl olacak. Hassasiyetle bu durumu takip ediyorum” diye konuştu.