İncirli, “Giderilmesi gereken büyük bir dağınıklık var” ifadelerini kullandı.
Sıla Usar İncirli: “CTP’yi güçlü bir şekilde iktidara taşımak için hazırız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sıla Usar İncirli, 19 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının Kıbrıs Türk halkının ortak hedefler doğrultusunda birleşebilen, dinamik bir yapıya sahip olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Seçimlerde halkın, çözümlerin önünde engel olarak gördüğü anlayışı sandığa gömdüğünü ifade eden İncirli, ülkenin kritik iç ve dış koşullar altında önemli bir eşikten geçtiğini vurguladı.

İncirli, CTP’nin temel sorumluluğunun dürüst, adil, şeffaf, hesap verebilir ve toplumsal faydayı önceleyen bir idari yapıyı iktidara taşımak olduğunu belirterek, “Ülkemizi avanta, rüşvet ve siyasi rant üzerine kurulu bu yoz ve çürümüş yapıdan kurtarmak zorundayız” dedi. Tüm kesimlerin dinlenmesi, katılımcılık ve ortaklaşma ile çok sayıda sorunun çözülmesi gerektiğini söyleyen İncirli, “Giderilmesi gereken büyük bir dağınıklık var” ifadelerini kullandı.

CTP’nin önündeki esas hedefin partiyi güçlü bir şekilde iktidara taşımak olduğunu vurgulayan İncirli, uzun süredir ilk defa hem uluslararası konjonktürün hem de Tufan Erhürman’ın ezici çoğunlukla Cumhurbaşkanı seçilmesinin çözüm süreci için yeni bir kapı araladığını söyledi. Çözüme yönelik her adımı destekleyen bir anlayışla hareket etmenin önemine işaret eden İncirli, halkı doğrudan etkileyen sorunların anayasal ve çoğulcu bir zeminde acilen düzene koyulmasının Kıbrıs Türk halkının varoluşu açısından hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Ekonomik kalkınmayı ilerici bir dinamizmle planlayan, sosyal devleti güçlendiren, kurumlarını hızla değişen dünyaya uyumlaştıran kararlı ve cesur bir yönetim anlayışına ihtiyaç olduğunu vurgulayan İncirli, “Güvende hisseden, refah içinde, mutlu bir topluma ulaşmak en büyük hedefimizdir” dedi.

Kıbrıs Türk halkının CTP’yi beklediğini dile getiren İncirli, partinin ruhu, özü, tarihi ve dinamik yapısıyla ülkeyi yönetmeye hazır olduğunu belirtti. CTP’nin başkanlık görevini büyük bir sorumlulukla, yüksek bir dinamizmle ve kucaklayıcı bir uzlaşı kültürüyle yürütmeyi arzuladığını ifade eden İncirli, “Kurultayımızın tam bir olgunluk ve demokrasi şöleni içinde gerçekleşeceğine inancım tamdır” dedi.

