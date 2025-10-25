Simon Aykut Cezasını Çekmek İçin İsrail’e Gönderilebilir

Fileleftheros gazetesi “Aykut’a Verilen Cezanın Yansımalarında İsrail’e Nakledilmesi de Var” başlıklı haberinde, Ağır Ceza Mahkemesi’nin Aykut’a verdiği cezanın, "Başkasına ait gayrimenkulde hileli işlem" suçuna verilen en ağır ceza olduğunu yazdı.

KKTC’deki Rum mallarını suistimal ettiği gerekçesiyle geçen yıldan bu yana Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan AFİK Group CEO’su Simon Mistriel Aykut’a Rum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dün, 5 yıl hapis cezası verilmesinin ardından, çeşitli senaryolar gündeme geldi.

Fileleftheros gazetesi “Aykut’a Verilen Cezanın Yansımalarında İsrail’e Nakledilmesi de Var” başlıklı haberinde, Ağır Ceza Mahkemesi’nin Aykut’a verdiği cezanın, "Başkasına ait gayrimenkulde hileli işlem" suçuna verilen en ağır ceza olduğunu yazdı. Gazete ancak ancak savunmanın, Aykut’un cezasını Rum Merkez Cezaevi’nde mi yoksa başka bir yerde mi çekeceğine dair niyetini belli etmemesinin, akıllarda soru işaretleri oluşturduğunu kaydetti.

Gazete, Aykut’un savunulması için çalışan, aralarında Maria Neofitu ile Nikoletta Haralambidu’nun da bulunduğu hukukçuların, niyetlerine dair ve yasa gereği kendilerine, ceza miktarına itiraz etmek için tanınan 10 günlük sürede ne gibi bir yol izleyeceklerine dair ipucu vermedikleini kaydetti.

Davayla ilgili gerçekleri bilen çevrelerde, Aykut'un cezasını kendi ülkesinde çekmesi için talepte bulunma olasılığının tartışıldığını belirten gazete, böyle bir durumda Türkiye, İsrail ve Portekiz vatandaşlığına sahip olan Aykut’un, İsrail veya Portekiz’e nakil başvurusunda bulunabileceğini; Türkiye’den ise hiç bahsedilmediğini öne sürdü.

Gazete, Aykut’un cezasını çekmek üzere İsrail’e gitmek için talepte bulunması ve İsrail makamlarının da bunu onaylaması durumunda, Rum Adalet Bakanlığı’nın devreye gireceğini ve nihai onayın bakanın takdirinde olduğunu yazdı.

Gazete hapis cezasına çarptırılan bir kişinin başka bir ülkeye nakledilmesi durumunda, cezasını o ülkede yürürlükte olan kurallara göre çekeceğine işaret etti. Haberde 2019 yılında 14 yıl hapis cezasına çarptırılan bir Yunan uyuşturucu kaçakçısının, Yunanistan’a nakledilmesinden kısa bir süre sonra, 2023 yılında serbest kalarak, iki yıl sonra Limasol limanı üzerinden tekrar uyuşturucu kaçakçılığı yapması örnek gösterildi.

Haberde, Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Aykut'un kabul ettiği "başkasına ait gayrimenkulde hileli işlem" ile ilgili 40 suçlamadan her biri için toplam 5 yıl hapis cezasına çarptırdığı belirtildi.

-Letimbiotis: “Gasp suçuna karşı pasif duramayız ve müsamaha gösteremeyiz”

Gazete, bir diğer haberinde ise Rum Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis’in kararla ilgili açıklamasına yer verdi.

Habere göre Letimbiotis, KKTC’deki Rum mallarının “gasp edilmesine” karşı pasif duramayacaklarını ve müsamaha gösteremeyeceklerini belirtti. Habere göre, Letimbiyotis Türk işgalinin acı gerçeğiyle yüzleşen”, iyi yönetilen ve örgütlü bir devlette, hukuka aykırı unsurları vurgulama görevi bulunduğunu da söyledi. .

Letimbiotis, yasanın uygulanmasının zorunlu olduğunu ve ulusal çıkarların korunması gerektiğini belirterek, Ağır Ceza Mahkemesi’nin oybirliğiyle verdiği kararın, bu suçun ciddiyetini ortaya koyduğunu ve bu tür suçlara girişen ya da halihazırda bu suça karışan kişiler üzerinde yaratacağı sonuçlar hakkında çarpıcı bir mesaj verdiğini ifade etti.