Simon Aykut'a Rum mahkemesinden 5 yıl hapis cezası!

KKTC’deki Rum mallarını suiistimal ettiği gerekçesiyle geçen yıldan bu yana Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan AFİK Group CEO’su Simon Mistriel Aykut’a 5 yıl hapis cezası verildi.

“Philenews’de” yer alan haberde bu sabah toplanan Lefkoşa (Rum) Ağır Ceza Mahkemesinin bu cezayı Aykut’a kabul ettiği 40 suçlamayla alakalı olarak verdiği kaydedildi.

Haberde Aykut'un 2024 yılının haziran ayından bu yana tutuklu olduğu anımsatılırken, hakkında verilen cezanın tutuklandığı günden bu yana geçen süreyi de kapsadığı ifade edildi.