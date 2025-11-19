  • BIST 10909.24
Simon Aykut’un İsrail’e gönderilmeyi talep etme ihtimali gündemde

KKTC’deki eski Rum taşınmazlarının suiistimali iddiasıyla Güney Kıbrıs’ya yargılanan ve hapis cezasına çarptırılan Simon Aykut’un cezasını İsrail’de çekme talebinde bulunma ihtimali Rum basınında yer aldı.
Fileleftheros gazetesi: “Aykut’un İsrail’e Götürülmesi İhtimali Ciddi Endişe Yaratıyor” başlığı altında verdiği yorum haberinde, Güney Kıbrıs’ta 5 yıl hapis cezası alan Simon Aykut’un cezasını İsrail’de çekme talebinde bulunma ihtimalinin bazı çevreleri endişelendirdiğini yazdı.

Gazete, Aykut’un 24 Ekim 2025 tarihli davada 5 yıl hapse mahkum edildiğini hatırlatırken ne Aykut’un avukatı ne de iddia makamının cezayı temyize taşımadığını belirtti.

Gazete bazı çevrelerde, Aykut’un cezasını İsrail’de çekmek için başvuru yapabileceğinin konuşulduğunu, böyle bir durumda gideceği ülkenin kanunları geçerli olacağından daha erken tahliye olma ihtimalinin bulunduğunu öne sürdü. Gazete, bu ihtimalin gerçekleşmesinin KKTC’deki eski Rum taşınmazlarının sözde suiistimali karşısında verilmek istenen güçlü mesajı gölgeleyeceğini de ileri sürdü.

Haberde ayrıca, Rum Ekologlar Hareketi Başkanı Stavros Papaduris’in bu konudaki endişelerini içeren bir mektubu Başsavcılığa gönderdiği de aktarıldı.

Habere göre Papaduris mektubunda, KKTC’de “10 bin ev inşa eden ve milyon Euro’lar kazanan Aykut’a verilen cezanın, sadece bu tür eylemlerin reklamını yapan bir diğer şahsa verilen 2 buçuk yıl ceza göz önüne alındığında çok az olduğu” iddiasında bulunurken Aykut’un İsrail’e gönderilme durumunun olup olmadığını sordu.

Gazete, hareketin ayrıca Rum Başsavcıdan, KKTC’deki eski Rum taşınmazlarını “yasal sahiplerinin izni olmadan kiralamanın Kıbrıs ve uluslararası hukuk kurallarını çiğneme anlamına geldiği uyarısının tüm uluslararası taşınmaz kiralama platformlarına iletilmesi” talebinde bulunduğunu da aktardı.

    ÇOK OKUNANLAR
