Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı–2025 İskele’de gerçekleştirildi

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından düzenlenen “Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı–2025”, bu yıl İskele Mackenzi Caddesi bölgesinde geniş katılımla gerçekleştirildi.
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından düzenlenen “Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı–2025”, 23 Ekim 2025 tarihinde İskele Mackenzi Caddesi bölgesinde başarıyla gerçekleştirildi. Tatbikatta, İskele İlçe Kriz Yönetim Merkezleri de aktif olarak görev aldı.

Tatbikatta, KKTC Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği (DAAK) önemli görevler üstlendi. Dernek ekipleri tarafından sesli arama, akustik dinleme cihazı ile arama, Searchcam kullanımı, temiz çalışma yöntemiyle kazazedenin kurtarılması ve emniyet şeridi oluşturulması gibi uygulamalar başarıyla gerçekleştirildi.

Tatbikata, KKTC Afet Yönetimi Sistemi içerisinde yer alan bakanlıklar, kurumlar ve kuruluşların yanı sıra; T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), T.C. Jandarma Genel Komutanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK), Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), DAAK, Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği (KARK), Kıbrıs Türk Arama Kurtarma Derneği (KTAK), Sivil Afet Timi Derneği (SAT), Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi (IUSARC) üyesi üniversitelerin arama kurtarma kulüpleri ile Mağusa Tıp Merkezi ve Kolan Hastanesi ekipleri katıldı.

Tatbikatın amacı, afet ve acil durumlara karşı kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek, koordinasyonu artırmak ve olası afetlere karşı hazırlık düzeyini en üst seviyeye çıkarmak olarak açıklandı.

Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği’nden yapılan açıklamada, toplumun afet bilincinin artırılması ve tüm kurumlarla afetlere karşı etkin müdahale kapasitesinin geliştirilmesi yönündeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

 

