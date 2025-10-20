  • BIST 10408.57
  • Altın 5822.32
  • Dolar 41.9514
  • Euro 48.9255
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAİsrail, Lübnan'ı vurdu: Birçok noktada şiddetli patlama sesleri...

Sosyalist Enternasyonal'den Erhürman'a kutlama

» »
Sosyalist Enternasyonal'den Erhürman'a kutlama
Sosyalist Enternasyonal'den Erhürman'a kutlama

Sosyalist Enternasyonal

Sosyalist Enternasyonal üyesi CTP'li parti liderimiz Tufan Erhürman'ı bugün kazandığı ezici zaferden dolayı içtenlikle kutluyoruz. Kıbrıs Türk toplumunun yeni lideri olarak, iki bölgeli ve iki toplumlu bir federasyon yolundaki çabalara önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Birleşik bir ada, hem Kıbrıs Türk hem de Kıbrıs Rum toplumları için faydalı olacak ve tüm bölgeye güçlü bir umut mesajı gönderecektir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Mustafa Akıncı: “Erhürman’ın Cumhurbaşkanlığında uyanmak halkı rahatlattı”20 Ekim 2025 Pazartesi 12:03
  • Resmi sonuçlar açıklandı... 6. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman20 Ekim 2025 Pazartesi 10:42
  • Meclis bugün toplanacak20 Ekim 2025 Pazartesi 09:09
  • Tabipleri Birliği’nden Erhürman’a tebrik mesajı: Yeni dönem barış, demokrasi ve huzur getirsin20 Ekim 2025 Pazartesi 09:08
  • Bu hafta hava nasıl olacak?20 Ekim 2025 Pazartesi 09:07
  • Tozlu hava etkili oluyor20 Ekim 2025 Pazartesi 09:06
  • Dolar rekor tazeledi20 Ekim 2025 Pazartesi 09:06
  • Her ankette AKP'yi birinci gösteren anketçi KKTC'de fena çuvalladı20 Ekim 2025 Pazartesi 08:56
  • Erdoğan ve Özel'den yeni KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'a tebrik19 Ekim 2025 Pazar 22:15
  • Cevdet Yılmaz'dan ilk açıklama... Açıklamada Erhüman'a kutlama yok....19 Ekim 2025 Pazar 20:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti