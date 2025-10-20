Sosyalist Enternasyonal'den Erhürman'a kutlama

Sosyalist Enternasyonal

Sosyalist Enternasyonal üyesi CTP'li parti liderimiz Tufan Erhürman'ı bugün kazandığı ezici zaferden dolayı içtenlikle kutluyoruz. Kıbrıs Türk toplumunun yeni lideri olarak, iki bölgeli ve iki toplumlu bir federasyon yolundaki çabalara önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Birleşik bir ada, hem Kıbrıs Türk hem de Kıbrıs Rum toplumları için faydalı olacak ve tüm bölgeye güçlü bir umut mesajı gönderecektir.