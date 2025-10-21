Spor Yazarları Derneği, ilk başkanı Özcan Özcanhan’ı ölüm yıldönümünde andı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Merhum gazeteci Özcan Özcanhan’ı 2. ölüm yıldönümü mezarı başında andı.

KTSYD’den verilen bilgiye göre, anma törenine KTSYD Başkanı Necati Özsoy, dernek başkanlarından Burhan Gürkan ve Ertan Birinci ile bazı üyeler, Dış Basın Birliği Başkanı Burhan Canbaz ile Özcanhan’ın ailesi ve sevenleri katıldı.

ÖZCAN ÖZCANHAN

Törende konuşan KTSYD Başkanı Necati Özsoy ilk başkan Özcan Özcanhan’ı saygı ve rahmetle andıklarını, Özcanhan adını yaşatmaya devam edeceklerini belirtti. Özsoy, Özcanhan’ın sadece bir spor yazarı değil Kıbrıs Türk toplumunun var oluş mücadelesindeki etkin rolü, futbol hakemliği, gazeteciliği, üstün yabancı dil yeteneği ve birçok kişinin hayatına dokunuşu ile iz bırakmış bir kişi olduğunu ifade etti.

BURHAN CANBAZ

Dış Basın Birliği Başkanı Burhan Canbaz da yaptığı konuşmada, KTSYD’nin böyle bir vefa örneği göstermesinden ötürü kutladı. Canbaz, Özcanhan’ın ilk başkanları olduğunu ve birliğin bugünlere gelmesinde önemli bir rol aldığını hatırlattı.

Canbaz, gazetecilik hayatında Özcanhan ile yaptığı söyleşileri asla unutamayacağını, her söyleşide etkilendiğini ve duygusal kişiliğinin ön planda olduğunu hatırlattı ve kendisini saygı ile andıklarını belirtti.

ERTAN BİRİNCİ

KTSYD eski başkanlarından ve Kıbrıs Genç TV sahibi Ertan Birinci de yaptığı konuşmada Özcan Özcanhan’ın sadece KTSYD ilk başkanı değil, ülke sporuna, TMT yıllarına, Kıbrıs Türk toplumun varoluş mücadelesine, birçok derneğin, birliğin, medyanın hayata geçmesinde hep öncülük yapan otoriter, merhametli ve adaletli bir kişi olduğunu hatırlatarak kendi hayatında da Özcanhan’ın çok büyük izler biriktirdiğini söyledi ve kendisini saygı ile andığını belirtti.

Tören Özcan Özcanhan için dualar okunmasıyla sona erdi.

1983 yılında kurulan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ilk başkanı olan Özcan Özcanhan 2 yıl önce vefat etmişti.