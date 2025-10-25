  • BIST 10941.79
  • Altın 5539.53
  • Dolar 41.9295
  • Euro 48.7497
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKACevdet Yılmaz KKTC'ye geliyor

Tabipler Birliği: Halk ilaca, sağlığa erişemiyor, hekimler isyan etmeye başladı

» »
Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamada, “Artık hekimler isyan etmeye başladı. Bizler hastalarımıza, çocuklara, yaşlılara, kanser hastalarına ilaç bulamıyoruz.” denildi.
Tabipler Birliği: Halk ilaca, sağlığa erişemiyor, hekimler isyan etmeye başladı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), sağlıkta ciddi sorunlar olduğuna, halkın ilaca ve sağlığa etkin bir şekilde erişemediğine dikkat çekti.

Birlik’ten yapılan açıklamada, “Artık hekimler isyan etmeye başladı. Bizler hastalarımıza, çocuklara, yaşlılara, kanser hastalarına ilaç bulamıyoruz.” denildi.

İlaca ve sağlığa erişim en temel Anayasal haklardan olduğu ve bunu sağlamanın devleti yönetenlerin asli ödevi olduğu belirtilen açıklamada, bugün bu görevin yerine getirilmediği savunuldu.

“Ülkede sağlığı sistemli biçimde inşa eden; halkın kamusal sağlığa, koruyucu sağlık hizmetlerine, ilaca ve tedaviye erişimini destekleyen, sistem kuran ve kurulan sistemin yürütülmesini aktif olarak denetleyen yöneticilere ihtiyaç vardır.” denilen açıklamada, eleştirilerde de bulunuldu.

“E-REÇETE VE İLAÇ TAKİP SİSTEMİ YILLARDIR BEKLETİLMEKTEDİR”

Açıklamada, E-reçete ve ilaç takip sisteminin yıllardır bekletildiği, bu nedenle ilaçların nerede olduğu, miktarı, kimlere dağıtıldığı ve ihtiyaç miktarının belirsiz olduğu ileri sürüldü.

"Sistem olmamasının" vatandaşların ilaca erişim sorununu derinleştirdiği ifade edilen açıklamada, “Artık vakit kaybetmeden ilaç takip ve e-reçete sisteminin hayata geçirilmesi zorunludur; ertelenmesi kabul edilemez. Artık sloganlar değil, sonuç alınan, koruyucu sağlık temelli, her türlü sağlık hizmetine erişimi güvence altına alacak adımlar gereklidir.” denildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti25 Ekim 2025 Cumartesi 10:56
  • Kış saati uygulaması yarın sabah başlıyor: Saatler bir saat geri alınacak25 Ekim 2025 Cumartesi 10:49
  • Tufan Erhürman: Türkiye Cumhuriyeti Ada’nın tamamının garantörüdür, böyle olacak25 Ekim 2025 Cumartesi 10:48
  • Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın ekibi belli olmaya başladı24 Ekim 2025 Cuma 16:33
  • Üç trafik kazası… İkisi yaya altı yaralı, bir tutuklu24 Ekim 2025 Cuma 15:53
  • Kıbrıslı Rum iki sanığın İskele Kaza Mahkemesi’ndeki davası pazartesi gününe ertelendi24 Ekim 2025 Cuma 15:52
  • Simon Aykut'a Rum mahkemesinden 5 yıl hapis cezası!24 Ekim 2025 Cuma 15:50
  • Erhürman bugün resmen görevine başlıyor24 Ekim 2025 Cuma 09:35
  • Bugün ve yarın hafif sağanak bekleniyor24 Ekim 2025 Cuma 09:35
  • Girne’nin bazı bölgelerinde 3 saatlik elektrik kesintisi24 Ekim 2025 Cuma 09:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti