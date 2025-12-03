  • BIST 11082.13
Tabipler Birliği: Sağlık sistemimiz engelleri aşmalıdır

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), sağlık sisteminin engelleri aşması gerektiğini vurguladı.
Tabipler Birliği: Sağlık sistemimiz engelleri aşmalıdır

KTTB Başkanı Ceyhun Dalkan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, sistemsizlik ve dağınıklığı nedeniyle sağlık sisteminin toplumun tüm kesimlerini olumsuz etkilediğini, ancak en büyük mağduriyetin engelli bireylerde yaşandığını kaydetti.

Dalkan, engelli bireylerin sağlık kurumlarına erişiminin hem altyapı yetersizliği hem de randevu sistemleri, yönlendirme ve destek mekanizmalarının eksikliği nedeniyle ciddi şekilde zorlaştığını belirtti; sağlık sistemindeki eksikliklere ek olarak ulaşım ve kent planlamasının engellileri destekleyecek şekilde tasarlanmadığını söyledi.

“Sağlık hakkı; anayasal, evrensel, eşit ve yöneticiler tarafından sağlanması zorunlu bir insan hakkıdır.” ifadelerine yer veren Dalkan, şu talepleri sıraladı:

“Engellilerin sağlığa erişiminin güvence altına alınması için sağlık altyapısında erişilebilirlik standartlarının zorunlu hâle getirilmesi; ulaşım ve kent planlamasında engellileri önceleyen düzenlemelerim yapılması; profesyonel destek mekanizmalarının oluşturulması; sağlık çalışanlarının engelli iletişimi konusunda eğitilmesi ve randevu, yönlendirme ve başvuru sistemlerinde erişilebilirliği artıracak düzenlemelerin hayata geçirilmesi.”

“Toplumsal eşitsizliklerin en görünür hâle geldiği alan, engelli bireylerin yaşam mücadelesi”

Toplumsal eşitsizliklerin en görünür hâle geldiği alanın engelli bireylerin yaşam mücadelesi olduğuna işaret eden Dalkan, engelli haklarına yönelik iyileştirmelerin bir tercih değil, “toplumsal bir zorunluluk” olduğunu vurguladı.

Dalkan, KTTB’nin engelli bireylerin sağlık hakkı başta olmak üzere tüm temel haklarının savunucusu olmaya devam edeceğini ifade etti.

