  • BIST 11118.46
  • Altın 5755.172
  • Dolar 42.442
  • Euro 49.3269
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

TAK Yönetim Kurulu’na Cumhurbaşkanı’nı temsilen Mutluyakalı ve İçer atandı

» »
TAK Yönetim Kurulu’na Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı temsilen, Özgül Gürkut Mutluyakalı ve Selda İçer atandı.
TAK Yönetim Kurulu’na Cumhurbaşkanı’nı temsilen Mutluyakalı ve İçer atandı

Cumhurbaşkanlığı’nın bugün TAK’a gönderdiği konuyla ilgili yazısında, Cumhurbaşkanlığı’nı temsilen TAK Yönetim Kurulu’nda görev yapan Yönetim Kurulu Başkanı gazeteci Aydın Akkurt’un ve üye olarak görev yapan gazeteci Alihan Pehlivan’ın görevden alındıkları ve yerlerine Mutluyakalı ve İçer’in atandığı belirtildi.

Görevden almalar bugünden itibaren geçerli olurken, atamalar yarından itibaren yürürlüğe girecek. Atamalar ilgili yasa çerçevesinde 3 yıl süreyle geçerli olacak.

Cumhurbaşkanlığı yazısında Akkurt ve Pehlivan’a bundan sonraki süreçte başarı dileğinde bulunuldu.

Gazeteci Özgül Gürkut Mutluyakalı, Kıbrıs gazetesindeki çalışma yaşamının ardından, muhabir, editör ve amir olarak 29 yılını geçirdiği TAK’tan geçtiğimiz Nisan ayı sonunda emekliye ayrılmıştı. 30 yılı aşkındır gazeteci olan Selda İçer de uzun yıllar BRT Haber Merkezi’nde muhabirlik ve ardından haber müdürlüğü yaptı. 3 yıl önce BRT’den emekli olan İçer, halen Kanal T’de Genel Yayın Koordinatörü olarak çalışıyor.

Ajans müdürüyle birlikte toplam 9 üyesi bulunan TAK Yönetim Kurulu’nda Cumhurbaşkanlığı 2, hükümet 2, ana muhalefet 1, BRTK 1, en fazla üyeye sahip sendika olan KTAMS 1, en fazla basın kartına sahip gazeteci örgütü olan K.T. Gazeteciler Birliği 1 üyeyle temsil ediliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstatistik Kurumu, adres güncelleme çalışmalarına bugün Alayköy ile başlıyor01 Aralık 2025 Pazartesi 09:08
  • Erhürman’dan Sıla Usar İncirli’ye tebrik mesajı01 Aralık 2025 Pazartesi 09:06
  • Bu hafta hava nasıl olacak?01 Aralık 2025 Pazartesi 09:03
  • Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, bugün Başbakanlık önünde eylem yapacak01 Aralık 2025 Pazartesi 09:01
  • Gönyeli'de kaza30 Kasım 2025 Pazar 14:40
  • 333 Sürücüye İşlem, 77 Araç Trafikten Men Edildi30 Kasım 2025 Pazar 14:39
  • Erkut Şahali: CTP bu ülkeyi yeniden yönetecek30 Kasım 2025 Pazar 14:38
  • CTP Kurultayı...Asım Akansoy: Hedef tek başına iktidar30 Kasım 2025 Pazar 14:37
  • Erhürman, CTP Kurultayı’nı selamladı: CTP’lilere ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim30 Kasım 2025 Pazar 14:27
  • Milletvekili Sami Özuslu’nun kardeşi 54 yaşındaki Hüseyin Özuslu hayatını kaybetti30 Kasım 2025 Pazar 14:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti