  • BIST 10853.13
  • Altın 4832.268
  • Dolar 41.3113
  • Euro 48.575
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKABM Genel Kurulu, Filistin'de iki devletli çözümün uygulanmasına ilişkin tasarıyı kabul etti

Tatar, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguín’i kabul etti

»
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuéllar’ı kabul etti.
Tatar, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguín’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuéllar’ı kabul etti.

Kabul, saat 11.00 sıralarında Cumhurbaşkanlığında başladı.

Holguín, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi Güneş Onar tarafından karşılandı.

Perşembe akşamı adaya gelen Kolombiyalı diplomat, cuma günü Rum lider Nikos Hristodulidis ile bir araya gelmişti.

Holguín ziyareti kapsamında, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu haftasında BM Genel Sekreteri’nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum lider Hristodulidis‘in katılımıyla yapılması planlanan üçlü görüşmeye ön hazırlık amacıyla temaslarda bulunuyor.

Kişisel Temsilci, temasları kapsamında iki liderin temsilcileri yanı sıra çeşitli temaslarda bulunacak.

Holguín, hafta sonunda Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesi’ni (KŞK) ziyaret ederek, komitenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Holguin’e ziyareti sırasında KŞK’nin Kıbrıslı Türk üyesi Hakkı Müftüzade de eşlik etti.

Holguín, daha sonra Büyük Han’ı da ziyaret ederek Han’da kahve içenlerle sohbet etti.

Hafta sonu yaptığı temasları kapsamında Kıbrıs Türk Ticaret Odası temsilcileri ile görüşen Holguín’in, bugün güneydeki ticaret odası temsilcileri ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart: İki devletli çözüme dair bir senaryo yok03 Ağustos 2025 Pazar 13:33
  • Erhürman: Mülkiyetin çözümü, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüyle gelir24 Temmuz 2025 Perşembe 14:56
  • Erhürman: Hristodulidis’in istediği gerçekten çözümse, müzakereye hazır olsun15 Temmuz 2025 Salı 11:16
  • Tatar Holguin’i kabul edecek15 Temmuz 2025 Salı 10:49
  • Tatar, Stewart ile görüşecek01 Temmuz 2025 Salı 10:14
  • Holguin'in Londra ve Brüksel temaslarının tarihleri belli oldu28 Haziran 2025 Cumartesi 11:28
  • Akansoy: İİT, Tatar’ın Ayrılıkçı Tezlerine Atıf Yapmadı23 Haziran 2025 Pazartesi 12:16
  • Tutuklamalar Cenevre’de yakalan uzlaşmacı tavra uygun değil20 Haziran 2025 Cuma 23:33
  • Michael Rigas: ABD Kıbrıs’ın barış içerisinde yeniden birleşmesini desteklemeye devam edecek12 Haziran 2025 Perşembe 11:56
  • Erhürman: AİHM'in kararını bir tür “zafer” olarak lanse etmek kesinlikle doğru değil12 Haziran 2025 Perşembe 10:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti