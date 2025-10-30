  • BIST 10837.3
Tosunoğlu'na Güney Kıbrıs'ta göz altı

Milletvekili Hasan Tosunoğlu'nun oğlu Cenk Tosunoğlu'na Güney Kıbrıs'ta göz altı
Tosunoğlu'na Güney Kıbrıs'ta göz altı

Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu'nun oğlu Cenk Tosunoğlu Güney Kıbrıs'a geçtiği esnada rum polisi tarafından göz altına alındı.

Cenk Tosunoğlu'nun tutuklanma sebebi henüz açıklanmadı.

 Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu oğlu Cenk Tosunoğlu'nun tutuklanmasını sosyal medya hesabından açıklayarak, oğullarından sağlıklı bir şekilde haber alamadıklarını belirtti.

Cenk Tosunoğlu’nun hangi gerekçeyle gözaltına alındığı bilinmiyor. 

Öte yandan Hasan Tosunoğlu'nun olan ancak Milletvekilliği görevi sıradında Tosunoğlu İnşaat'ın direktörlüğünü Cenk Tosunoğlu yürütüyordu.

Hasan Tosunoğlu'nun açıklaması şöyle:

Oğlum Cenk Tosunoğlu’nun, bugün KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçerken Rum polisi tarafından gözaltına alındığını öğrendik. Ailesi olarak şu ana dek kendisiyle sağlıklı iletişim kurma şansımız olmadı. Polisin ne tür bir suçlama getirdiği belirsiz. Anladığım kadarıyla bir tür psikolojik yıpratma taktiği uygulanıyor. Masum bir gencin özgürlüğü, belli ki kendisiyle hiç ilgisi olmayan politik hesaplara kurban edilmek isteniyor. Aklıma ilk gelen şey Meclis’ten geçen iki devletliliğe ilişkin yasanın önerge sahiplerinden birisi olmamla, bu olay arasında bir bağ olabileceği… Sağlıklı bilgi alamamak kaydımızı daha da artırıyor. Umarım bu büyük yanlıştan bir an önce dönülür.

