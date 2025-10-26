Tufan Erhürman: Anıt kararıyla ilgili AP ve tüm taraflar nezdinde gerekli girişimler yapılacak

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıslı Rum kayıplarla ilgili anıt kararının adada Kıbrıslı Türkler yokmuş gibi davranma alışkanlığının en acı verici örneklerinden olduğuna işaret ederek, ilgili tüm taraflar nezdinde gerekli girişimlerin hiç zaman kaybetmeksizin yapılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Parlamentosu'nun “anıt kararı”nın kabul edilmesinin mümkün olmadığını kaydetti. Erhürman, "Bu kararın, yıllardır kayıp şahıslar konusunda çalışma yapan Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarından dahi bihaber olunduğunu gösteriyor" ifadesini kullandı

Erhürman'on paylaşımı şöyle devam etti:

"Ortaya çıkarılan sonuç, daha önce dile getirdiğimiz gibi, Avrupa Parlamentosu’nda Kıbrıslı Türklere ait olması gereken iki sandalyenin de Kıbrıslı Rumlar tarafından doldurulmasına ilişkin uygulamanın ne kadar yanlış olduğunu ve Parlamento’nun Kıbrıs ile ilgili hakikatten haberdar olmasını nasıl engellediğini göstermesi açısından da öğretici bence.

Bilinmesini isterim ki bu karar bir kınama ile geçiştireceğimiz bir konu olmayacak. Avrupa Parlamentosu ve ilgili tüm taraflar nezdinde gerekli girişimler hiç zaman kaybetmeksizin yapılacak.

Hep sözünü ettiğimiz, son yıllarda iyice belirgin hale gelen 'bu adada Kıbrıslı Türkler yokmuş gibi davranma alışkanlığı'nın en acı verici örneklerinden biri olan bu karar ile ilgili girişimlerimizden halkımız düzenli olarak haberdar edilecektir."